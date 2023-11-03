喬州北部極端乾旱 損害農業、畜牧業

喬治亞州北部部分地區近日乾旱嚴重，並對農業及畜牧業產生了重大影響。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州 北部的部分地區近日乾旱狀況持續擴大，未來還可能會變得更糟。

這是該州四年來首次出現三級「極端」乾旱(Extreme drought)，其影響已超出了表土水分缺乏，並對農業及畜牧業產生了重大影響。

喬州 西北部乾旱的中心是戴德郡(Dade)、沃克郡(Walker)、卡圖薩郡(Catoosa)和查圖加郡(Chattooga)。

據該州氣候學家墨菲(Bill Murphey)稱，自9月1日以來，許多地區的降雨量不足1吋。位於Ringgold的CoCoRaHS氣象站是最乾燥的，過去七周的降雨量僅為0.57吋。自秋天開始，皮肯斯郡(Pickens)和巴托郡(Bartow)的降雨量也僅有0.9吋。

「過去90天裡，土壤濕度明顯下降。」墨菲補充，「除了降雨量不足，該地區空氣乾燥，濕度低。這會產生更多的蒸散量，從地面吸走水分。」

該州西北部的乾旱甚至開始影響池塘水位和溪流，並給農業帶來壓力。

墨菲說，他的辦公室經常收到全國各地農民的線上回報。沃克郡一位農民近日表示，這是自2016年以來最糟的情況。

他們必須給牛餵乾草，以往這一情況通常要到聖誕節 才開始。他們說情況糟糕到他們必須提前賣掉小牛來減輕母牛壓力，而這些都正在影響底線價格。「現在小牛價格每磅掉了20分，母牛價格掉了1╱3。」

喬治亞大學(UGA)天氣網絡主任兼農業氣候學家諾克斯博士(Dr. Pam Knox)表示，除了對畜牧業的影響外，乾旱還對冬季穀物時程造成了巨大影響。「小麥和黑麥的種植被推遲了。農民先前已播種，但沒有雨水，種子便無法發芽。他們需要在本季第一次霜凍╱冰凍之前讓種子紮根。但不幸地是要避開11月初的冷空氣，我們已沒有時間。」

諾克斯說，還好這並沒有對雞肉產業產生太大影響。

而在亞城都會區，大部分地區也發生「異常乾燥」(Abnormally dry)的情況。谷內郡(Gwinnett)、切羅基郡(Cherokee)和巴托郡的部分地區以及雅典(Athens)附近的喬州東部出現一級「中度乾旱」(Moderate drought)，表土情況乾燥。亞特蘭大今年10月的降雨量為1.78吋，較平均水平少了1吋。自9月1日以來的整個氣象降雨量不到3吋半。

墨菲表示，11月初，降雨情況看起來仍不樂觀，嚴重的乾旱仍可能持續一段時間。