全美最適合創業都會 亞城奪冠

根據求職網站LinkedIn的最新數據，亞特蘭大被認為是全美最適合創業的都會區。(市府臉書)

根據求職網站「領英」(LinkedIn)的最新數據，亞特蘭大 名列全美最適合創業的都會區，亞城新創企業家的人數較去年同期成長最快，增幅達到92%。

根據Fox 5 Atlanta頻道報導，由於疫情 之後就業的強勁復甦，亞特蘭大都會區正以「以驚人的速度」成長，Wallethub的一項報告也將該區列為年輕專業人士開始其職涯的首選地點。Wallethub的報告根據就業機會、平均起薪、失業率、年收入中位數、住房負擔能力和家庭友善度等指標。

第二名適合創業的城市同樣位在南部，即德州奧斯汀在疫情期間也出現了創業熱潮，人們也因該地溫暖天氣、低廉生活成本和免州所得稅的吸引力，逃離了舊金山 和紐約等昂貴的城市。去年，該地居民創辦企業的人數增加了84%。

西雅圖躋身前三，其創業人數年增75%。該市龐大的科技背景可能是創業家創辦公司的潛在溫床。

領英的資深編輯安德斯(George Anders)表示，亞特蘭大和奧斯汀都出現了大量人口湧入，「因為各行各業的人們都認同上述地點是職業、家庭和事業上取得成功的一流目的地」。

一些新移入人口本身可能會成為創業者，而現有居民也可能將新移入人口視為潛在客戶。

「他們還需要在購買房屋、選擇學校、尋找承包商等等方面尋求協助，」他補充道。「因此，這些人將轉化為新企業家可以利用的非常有前途的客戶群。」

前十名中，舊金山是矽谷的唯一代表，排名第四。

安德斯表示，儘管舊金山灣區仍是世界上科技初創企業領先的地區之一，但其小型「主流」企業的開業速度可能並未達到全國領先的水平。

紐約和洛杉磯等其他生活成本較高的城市也躋身前十，但在其創業人數上卻被芝加哥和邁阿密等生活成本較低的地區所超越。

根據全球創業監測(Global Entrepreneurship Monitor)報告和《華盛頓郵報》的報導，在美國，近五分之一的成年人正在創業或在過去3年半內曾經創業。

創業精神處於自1999年調查開始以來的最高水平，此前有預測稱，COVID-19造成的失業可能會刺激更多人自主創業。

幾年後，「我們看到創業精神在疫情間及疫情後持續呈上升趨勢，這是一個非常好的跡象，」巴布森學院(Babson College)教授、該報告的主要作者凱利(Donna Kelley)表示。「這意味著企業正在引入創新、創造就業機會並為美國的競爭力做出貢獻。」

根據領英的數據，以下是創業人數成長最快的十大都市：

亞特蘭大、奧斯汀、西雅圖、舊金山、芝加哥、波士頓、邁阿密-勞德代堡、紐約市、洛杉磯、丹佛。