玉米鮮蝦水餃新口味隆重上市　美國味全美加真味系列 真材實料 還可參加美味全球飛行抽獎活動

全家人可一起享用的味全玉米鮮蝦水餃。(Wei-Chuan USA提供)

被美國味全(Wei-Chuan USA Inc)公司視為該公司水餃中極品的美加真味，在精益求精不停歇開發新品下，最近在系列「水餃王」中推出最新口味的鮮蝦玉米水餃，已贏得良好的市場反饋，廣大的消費者都喜愛玉米和鮮蝦的清甜和爽脆，加上麵皮的軟糯Q彈，齒頰留香，恰到好處。

更棒的是吃美味，還可參加抽獎活動。因為美國味全為感謝消費者一直以來的支持，舉辦味全美國抽獎活動「美味全球飛行抽獎活動(SWEEPSTAKES)」，獎品非常吸引人，頭獎是市值5000美元的全球旅遊機票及精彩旅遊行程兌換券，共有10個名額，遊覽令人驚嘆的海灘和風景秀麗的城市。另外，還有20個名額、市值1500美元的第一獎。活動時間從即日起到2024年2月16日(周五)，截止日以郵戳為憑，寄得愈多，中獎機率愈大。

美國味全在半世紀前就開始陪伴著華人移民，近千種類正宗家鄉口味的產品走入家家戶戶，成為北美華人家鄉美食的國民品牌。美國味全市場部經理陳禎雅介紹，味全在美國有兩個工廠，分別在南加州 貝爾花園(Bell Gardens)和田納西州，田納西主要生產包子，Bell Gardens則出產包子之外所有的產品，兩個基地雙管齊下，產品供應全美所有的華人超市 ，近年也開始進軍美式連鎖超市，「我們未來的目標，是希望更多非華人非亞裔 的民眾，能夠常品嘗到中華傳統美味」。

50年來，很多美國華人吃著味全食品長大。陳禎雅說，家鄉美味、品質安全和合理的價格，讓味全一直能夠陪伴亞裔社區半個多世紀。就像美國味全的廣告詞「味全好滋味，幸福全到位」，在不少民眾眼中，味全原始最普遍打動大眾味蕾的，要數其水餃系列。「水餃王」是第一代產品，口味相當清淡。現在消費者最熟悉和喜愛的，是「美加真味」和「京廚珍品」系列。

據了解，美加真味走著高品質路線，被該公司視為水餃中的極品，五星級海陸美味，有大蝦，干貝，牛肉等高檔食材入餡。其中，有人人都愛的韭菜鮮蝦、唐芹鮮蝦、干貝鮮蝦、京蔥等等，現再加上玉米鮮蝦，十種口味，真可謂是「十全十美」。

而味全的京廚珍品則更側重北方口味，其中的金蔥豬肉口味的大葱，是味全合作的農場種植。

「山東手藝」系列著側重麵皮的手工口感。當初為研發這些口味，他們還特別請來中餐大廚現場指導，讓大家見識到水餃多種口味多種味道和做法。同時，也應順年輕人的口味潮流，進行配方調整，推出絕代雙椒花椒藤椒、X O干貝，是拉差口味等產品，為滿足各個族裔的飲食習慣。

另外，味全還有韭菜豬肉鍋貼、韭菜豬肉小籠湯包、豬肉韭菜山東手藝水餃、韭菜豬肉生煎包，都是全家人可以一道享受的美食。