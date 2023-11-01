北卡墮胎新法上路 墮胎率大減

北卡執行新墮胎禁令一個月後，該州墮胎率大幅下降了逾三成。(美聯社)

近日一份報告指出，北卡 執行新墮胎 禁令一個月後，該州墮胎率大幅下降。

這個調查結果是由支持墮胎權的古特馬赫研究所(Guttmacher Institute)，從該州墮胎提供者所收集的數據得來。該組織計算全美每月以手術或藥物墮胎的趨勢。

雖經民主黨州長庫伯(Roy Cooper)否決，但北卡州參眾議會的多數黨都是共和黨，因此在5月份通過了北卡的新墮胎法，該法律規定，該州可墮胎的時間從原來的懷孕20周，大幅縮減為12周，但強姦、亂倫以及「生命限制」(life-limiting)的胎兒異常除外，這項法令已經從今年7月1日開始執行。

根據古特馬赫的每月墮胎服務研究，北卡7月在該州正規醫療保健系統內估計提供了2920件墮胎服務，而6月服務件數約有4230個，下降幅度31%。 報告發現，該州迄今是全美降幅最大的州，估計一季減了7%。

該組織分析警告，北卡的墮胎率顯著下降，可能部分反映了懷孕時間的季節性變化，隨著患者和提供者適應新法律，未來幾個月趨勢可能還會有所改變。該報告收集了自1月份以來的數據，顯示北卡今年前6個月的墮胎總數基本上保持穩定。

美聯社指出，2022年美國最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，北卡成為鄰近喬治亞州、田納西州和西維吉尼亞州 等嚴格限制或禁止墮胎的州居民的避難所。古特馬赫研究所估計，2023年上半年北卡的墮胎數量增加了55%。

支持限制墮胎的保守派北卡價值觀聯盟(NC Values Coalitio)表示，隨著該法實施，墮胎數量的減少令該聯盟感到鼓舞。新墮胎法還包括增加避孕服務、降低嬰兒和孕產婦死亡率，以及為國家雇員和教師提供帶薪產假的資金。