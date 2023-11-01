東凱瑞兒童集市 華童秀創意
由三位華人媽媽組織，凱瑞商會和凱瑞市府合辦的東凱瑞兒童集市(Western Wake Children's Business Fair)日前在Thomas Brook公園舉行，共有50個孩童和青少年參加今年的攤位擺設，其中華裔孩子占了13攤，有的孩子甚至已成立公司。
當天孩子們擺出自己設計製作的成品，包括首飾、玩具、飾品、畫作、書籤、杯墊、蠟燭、香皂、鑰匙圈等。六年級的魏芷甯(Abigail Chancellor)帶著妹妹魏可甯(Zoey)向遊客銷售兩人合做的毛球髮夾，甜美大方的態度，讓遊客不禁發出讚賞。
來自台灣的媽媽魏兆均說，她從活動中驚喜發現孩子們勇於嘗試，按部就班計畫、執行的能力，真希望自己小時候也有這種鍛煉膽識的機會。
另一對姐妹檔是六年級的賀恩翎(Israela He)和妹妹賀恩禧(Lydia)。她們自製感謝卡和節日卡，還接受客製訂單，每張價格依製作難易度從1元到4元不等。賀恩翎本來就喜歡做卡片，覺得既有特色又省錢，現在還可賺錢。同一攤位的王美涵(Melody Wang)應遊客之求，當場繪製所需卡片。
有的孩子銷售自製點心，如波霸奶茶、果醬、剉冰、杯子蛋糕、餅乾等。四年級的Liam Davis五歲時看到媽媽烘培甜點，提了一些獲利建議，媽媽說他這麼有生意頭腦，以後也許能創業。這段話激勵了他，開始在鄰里間銷售自製美式剉冰(snow cone)，也開始留意其他銷售機會。這是他第三次參加類似集市，打算18歲時要開設食物餐車。
最特殊的當屬由六位少年作者推出的簽書銷售站。他們都是同屬愛培科斯(Apex)一私校的四年級同學，合寫了小書Timmy Little and the Man with No Face。主筆的Eli K創造了書中主人翁Timmy Little，並負責封面和封底設計，其他人合力創造其他角色和編輯。
Eli說，他自五歲起開始寫小說，打算寫成系列故事。目前6人合作開公司，如果找不到投資者，繼續寫就是，反正打開知名度才是目前最重要的事，而非賺錢。Sawyer L已經想好出書之後可製作YouTube，以後也可拍成電影。Adhrit M覺得出書好像是個「美夢成真」的過程。
六個少年作家中的華裔孩子秦秀實(Albert Qin)因為名字，常被叫愛因斯坦。但他只想開創屬於自己的生涯，這本書就是個開頭。媽媽徐雙雙說小孩們平時聊天都在搜集寫作素材和點子，互相鼓勵。開公司也是孩子們的想法，「有激情，做什麼都不用家長操心」。
這個活動的成功當歸給負責籌組的三個華人媽媽和身後的華人青少年義工。欽穎解釋孩子們小時候參加過類似活動，很有收穫。現在她們是高中生，想回饋社區，讓更小的孩子體驗創業快樂。侯順紅感動於青少年義工對「商家」的體貼和激勵，希望這個活動能啟發孩子們的創業靈感並累積經驗。袁瑜感謝凱瑞商會和市府的支援，及大量華人義工的協助，鼓勵華人多組織社區活動，回饋社會。
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