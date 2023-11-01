東凱瑞兒童集市 華童秀創意

集市組織人：(左起)侯順紅、袁瑜、欽穎。(記者王明心／攝影)

由三位華人 媽媽組織，凱瑞商會和凱瑞市府合辦的東凱瑞兒童集市(Western Wake Children's Business Fair)日前在Thomas Brook公園舉行，共有50個孩童和青少年參加今年的攤位擺設，其中華裔 孩子占了13攤，有的孩子甚至已成立公司。

當天孩子們擺出自己設計製作的成品，包括首飾、玩具、飾品、畫作、書籤、杯墊、蠟燭、香皂、鑰匙圈等。六年級的魏芷甯(Abigail Chancellor)帶著妹妹魏可甯(Zoey)向遊客銷售兩人合做的毛球髮夾，甜美大方的態度，讓遊客不禁發出讚賞。

來自台灣的媽媽魏兆均說，她從活動中驚喜發現孩子們勇於嘗試，按部就班計畫、執行的能力，真希望自己小時候也有這種鍛煉膽識的機會。

另一對姐妹檔是六年級的賀恩翎(Israela He)和妹妹賀恩禧(Lydia)。她們自製感謝卡和節日卡，還接受客製訂單，每張價格依製作難易度從1元到4元不等。賀恩翎本來就喜歡做卡片，覺得既有特色又省錢，現在還可賺錢。同一攤位的王美涵(Melody Wang)應遊客之求，當場繪製所需卡片。

有的孩子銷售自製點心，如波霸奶茶、果醬、剉冰、杯子蛋糕、餅乾等。四年級的Liam Davis五歲時看到媽媽烘培甜點，提了一些獲利建議，媽媽說他這麼有生意頭腦，以後也許能創業。這段話激勵了他，開始在鄰里間銷售自製美式剉冰(snow cone)，也開始留意其他銷售機會。這是他第三次參加類似集市，打算18歲時要開設食物餐車。

最特殊的當屬由六位少年作者推出的簽書銷售站。他們都是同屬愛培科斯(Apex)一私校的四年級同學，合寫了小書Timmy Little and the Man with No Face。主筆的Eli K創造了書中主人翁Timmy Little，並負責封面和封底設計，其他人合力創造其他角色和編輯。

Eli說，他自五歲起開始寫小說，打算寫成系列故事。目前6人合作開公司，如果找不到投資 者，繼續寫就是，反正打開知名度才是目前最重要的事，而非賺錢。Sawyer L已經想好出書之後可製作YouTube，以後也可拍成電影。Adhrit M覺得出書好像是個「美夢成真」的過程。

六個少年作家中的華裔孩子秦秀實(Albert Qin)因為名字，常被叫愛因斯坦。但他只想開創屬於自己的生涯，這本書就是個開頭。媽媽徐雙雙說小孩們平時聊天都在搜集寫作素材和點子，互相鼓勵。開公司也是孩子們的想法，「有激情，做什麼都不用家長操心」。