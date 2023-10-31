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喬州國會議員選區畫分違法 法官裁定重畫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聯邦法官裁決，喬治亞州的一些國會以及州參、眾議會選區以種族歧視的方式畫定，命令該州須重畫一個非裔占多數的國會選區。圖為2021年11月，該州共和黨參議員肯尼迪(John Kennedy)在州參議會上展示了新繪製的國會地圖。(美聯社)
聯邦法官裁決，喬治亞州的一些國會以及州參、眾議會選區以種族歧視的方式畫定，命令該州須重畫一個非裔占多數的國會選區。圖為2021年11月，該州共和黨參議員肯尼迪(John Kennedy)在州參議會上展示了新繪製的國會地圖。(美聯社)

聯邦法院26日裁定，喬治亞州的國會選區地圖違反了「投票權法」(Voting Rights Act)，這是最新一個因歧視非裔選民而被要求重畫選區的南方州。聯邦地區法官瓊斯(Steve C. Jones)命令喬州議會須在12月8日前重畫一個非裔多數的國會選區。目前仍不清楚可能會造成的黨派影響程度。

裁決公布數小時後，州長坎普(Brian Kemp)呼籲於11月29日召開特別會議重畫選區。不過州長發言人表示，這僅是一項日程安排決定，並不意味著共和黨反對上訴。

此裁決是在9月為期八天的審理之後做出的，原告辯稱非裔選民仍在與白人選民的反對作鬥爭，須聯邦政府的幫助才能獲得公平的機會，而州政府則辯稱法院無須代表非裔選民干預。

「自1965年以來，喬州在投票平等方面取得了長足進步，」瓊斯寫道。「然而，本法院收到的證據表明，該州尚未達到對每個人都具有平等開放和平等機會的政治進程。」

瓊斯寫到，儘管2010年至2020年間該州的人口增長全部歸因於非白人人口的增長，但非裔占多數的國會和州參、眾議會選區數量仍保持不變。他下令，補救措施應該包括「在亞特蘭大都會區西部設立一個額外的非裔占多數的國會選區」。

瓊斯在此份長達516頁的命令中也指出，該州也須在擁有56名州參議會中畫出兩個新的非裔占多數的選區，並在擁有180名議員的州眾議會中畫出五個新的非裔占多數的選區。

此喬州案件是今年稍早聯邦最高法院支持對投票權法案的解釋並駁回阿拉巴馬州對該法質疑後，各地掀起的訴訟浪潮的一部分。

阿州和佛州法院最近裁定，共和黨領導的立法機構不公平地稀釋了非裔居民的投票權。阿肯色州、肯塔基州、路易斯安納州、新墨西哥州、南卡、田納西州、德州和猶他州的國會選區也面臨法律挑戰。

針對瓊斯的命令，可明確預期喬州將會提出上訴，並可能減緩時程表，甚至可能讓原先的地圖於明年再次使用。聯邦最高法院先前裁定，法官不應要求在選舉臨近時改變選區。

共和黨的喬州檢察長卡爾(Chris Carr)辦公室發言人拒絕發表評論，稱律師仍在閱讀裁決。其他共和黨人希望繼續戰鬥。

以多數黨領袖古奇(Steve Gooch)為首的州參議會共和黨在聲明中表示，強烈不同意這一裁決，並希望探索所有法律選擇，以維持議會通過的地圖。

州參議會少數黨領袖巴特勒(Gloria Butler)則表示，對法院命令喬州繪製符合投票權法的地圖的決定表示讚賞。

非裔 喬州 投票

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