現代汽車喬州廠趕工 衝後年投產

現代汽車耗資76億元，位在喬州沙凡納(Savannah)以西Ellabell的電動車廠加緊趕工中。(美聯社)

現代汽車集團耗資76億元，在沙凡納(Savannah)以西興建的汽車和電池廠已經開工一年了，這是該車商在美國第一家專門生產電動車 的工廠。現代官員表示，每周有2000多人在此被稱為美國「Metaplant」的場址中辛勤趕工。

現代汽車集團Metaplant America首席執行長Oscar Kwon日前表示，預計該電池廠在2025年初，甚或更早可開始生產。

現代汽車總裁兼全球營運長穆尼奧斯(Jose Munoz)上個月表示，該公司已加快建設，以利用獎勵美國國內電動車生產的聯邦激勵措施。他表示，該廠有可能在明年年底前開業。

現場官員表示，工廠主要生產建築的基礎工作已基本完成，超過2萬7000噸鋼材的框架已完成80%以上。有些已開始屋頂和地板架設，外牆板也開始升起。

該工廠沿著16號州際公路建設，占地超過2900畝。現代表示，該廠每年將生產30萬輛電動車，還將與現代汽車和LG Energy Solution合作生產為這些車輛提供動力的電池。

現代汽車日前首次展示了已完工廠房的一些功能。根據繪圖顯示，建築物擁有充足的窗戶和天窗，最大限度地利用室內自然採光，為員工提供大型有蓋停車場，頂部裝有太陽能板，還有一座帶有玻璃側面的輸送橋，可讓室外的人看到未完工的汽車從噴漆車間移動到組裝廠。

該工廠將雇用8500人。沙凡納地區經濟發展局總裁兼執行長托利森(Trip Tollison)表示，供應商在該廠附近的九個郡另將創造6000個就業 機會。

這是喬州 史上最大的經濟發展計畫。它還附帶了一項巨大的激勵計畫，州官員和地方政府提供了21億元的稅收減免。

喬州經發署署長威爾遜(Pat Wilson)表示，現代汽車預計未來10年的直接工資將達到47億元。該公司承諾向工人支付平均每年5萬8105元的工資，另加福利。