我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

現代汽車喬州廠趕工 衝後年投產

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
現代汽車耗資76億元，位在喬州沙凡納(Savannah)以西Ellabell的電動車廠加緊趕工中。(美聯社)
現代汽車耗資76億元，位在喬州沙凡納(Savannah)以西Ellabell的電動車廠加緊趕工中。(美聯社)

現代汽車集團耗資76億元，在沙凡納(Savannah)以西興建的汽車和電池廠已經開工一年了，這是該車商在美國第一家專門生產電動車的工廠。現代官員表示，每周有2000多人在此被稱為美國「Metaplant」的場址中辛勤趕工。

現代汽車集團Metaplant America首席執行長Oscar Kwon日前表示，預計該電池廠在2025年初，甚或更早可開始生產。

現代汽車總裁兼全球營運長穆尼奧斯(Jose Munoz)上個月表示，該公司已加快建設，以利用獎勵美國國內電動車生產的聯邦激勵措施。他表示，該廠有可能在明年年底前開業。

現場官員表示，工廠主要生產建築的基礎工作已基本完成，超過2萬7000噸鋼材的框架已完成80%以上。有些已開始屋頂和地板架設，外牆板也開始升起。

該工廠沿著16號州際公路建設，占地超過2900畝。現代表示，該廠每年將生產30萬輛電動車，還將與現代汽車和LG Energy Solution合作生產為這些車輛提供動力的電池。

現代汽車日前首次展示了已完工廠房的一些功能。根據繪圖顯示，建築物擁有充足的窗戶和天窗，最大限度地利用室內自然採光，為員工提供大型有蓋停車場，頂部裝有太陽能板，還有一座帶有玻璃側面的輸送橋，可讓室外的人看到未完工的汽車從噴漆車間移動到組裝廠。

該工廠將雇用8500人。沙凡納地區經濟發展局總裁兼執行長托利森(Trip Tollison)表示，供應商在該廠附近的九個郡另將創造6000個就業機會。

這是喬州史上最大的經濟發展計畫。它還附帶了一項巨大的激勵計畫，州官員和地方政府提供了21億元的稅收減免。

喬州經發署署長威爾遜(Pat Wilson)表示，現代汽車預計未來10年的直接工資將達到47億元。該公司承諾向工人支付平均每年5萬8105元的工資，另加福利。

電動車 喬州 就業

上一則

華府華埠 11/12紀念孫中山157年冥誕

下一則

明大朱靜琦 入選哈特女指揮學院年度培訓

延伸閱讀

紐森訪中最後1天 見上海市長推進氣候合作 訪特斯拉工廠

紐森訪中最後1天 見上海市長推進氣候合作 訪特斯拉工廠
紐森訪滬 簽氣候合作備忘錄

紐森訪滬 簽氣候合作備忘錄
韓電池業在美建廠 挑戰大

韓電池業在美建廠 挑戰大
電池檢測新法 帶動二手市場

電池檢測新法 帶動二手市場

熱門新聞

為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）

這家旅館最陰 導覽「見鬼」90分鐘收費30元

2023-10-24 00:31
Photo by kat wilcox on pexels

全美凶殺案率 東南區5城居前15

2023-10-24 02:15

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒