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房產投資客最感興趣州 喬治亞排第6

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據一項新研究顯示，喬州是全美房地產投資客最有興趣的州中名列前六位，紐約州排第一。(美聯社)
根據一項新研究顯示，喬州是全美房地產投資客最有興趣的州中名列前六位，紐約州排第一。(美聯社)

根據一項新的研究顯示，喬治亞州在全美房地產投資客最有興趣的州中名列第六位，紐約州則居首位。

這項研究由貸款機構Visio Lending進行，它們分析了Google搜尋數據，以確定投資客對哪些州房地產最感興趣。該研究結合了11個與房產相關的常見搜尋字詞，以計算每個州每月的平均搜尋量。然後根據每10萬人口的搜尋量，將各州從「最感興趣」到「最不感興趣」排名。

紐約州平均每月每10萬人中有123次搜索名列榜首。去年，該州平均每月搜尋次數超過2萬4000次，其中7475次搜尋為「房地產投資信託」(real estate investment trusts)一詞。

麻州排名第二，去年平均每月搜尋次數略多於7500次，每10萬人中有108次搜尋。與紐約一樣，「房地產投資信託」是搜尋次數最多的詞彙(2442次)。

新澤西州第三，每月平均被搜尋9258次，其中1250次是針對「房地產投資」一詞。加州位居第四，月平均搜尋量是前10名州中最高的，但每10萬人搜尋次數則為99次。

馬里蘭州排名第五，每10萬人每月平均搜尋98次。全州平均每月6035次搜尋中，有超過1800次是「房地產投資信託」一詞。

喬治亞州在每10萬人中搜尋次數為97次，排名第六。該州每月平均被搜尋1萬580次，其中1525次是針對「房地產投資」一詞。

排名第七至第十位的州是夏威夷州、維吉尼亞州、科羅拉多州以及華盛頓州。

西維吉尼亞州則是房地產投資客最不感興趣的州，平均每10萬人中僅有31次搜尋。其他名列最不受歡迎州的還有密西西比州、南達科他州、肯塔基州和愛阿華州。

投資 房地產 西維吉尼亞州

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