鼓勵教師攜槍 喬州副州長擬支付1萬

喬治亞州副州長瓊斯(Burt Jones)表示，未來希望每年向教師支付1萬元，以鼓勵他們在校攜帶槍枝。(美聯社)

喬治亞州副州長、共和黨 的瓊斯(Burt Jones)25日表示，為了強化學校安全，他提議每年向教師支付1萬元，以鼓勵他們在校攜帶槍枝。

瓊斯在溫德市(Winder)的Austin Road小學發表演說時表示，希望州政府在學校安全上投入更多資金，包括支付教師和其他非警官人員參加槍枝培訓，並且每年支付津貼給獲得培訓證書的教師。

他還計畫對目前的學校安全計畫制定更嚴格的標準，並增加該州雇用具有警察認證的學校資源官的資金。此類官員的工資和福利可能高達8萬元以上。

瓊斯說，面對槍擊案的最佳方式是讓教師做好準備，並盡其所能讓執法單位和學區 也做好準備。他表示，州政府應「積極主動」防止槍擊事件。

前總統川普等人曾呼籲為教師配備武器，稱無槍學區是為武裝襲擊者創造目標。

但其他人則表示，教師不應被迫擔任武裝救援。喬州 教育者協會(Georgia Association of Educators)主席摩根(Lisa Morgan)表示，該團體堅決反對除持有認證的警官之外的任何人在校攜槍。「我們不是來充當執法部門的，在學校引入更多槍枝並不能解決暴力問題。」

批評者還表示，在緊急情況下正確使用槍枝需要大量練習，以往甚至有普通警察在學校不小心開槍的案例。

巴羅郡(Bartow)督學麥克邁克爾(Chris McMichael)表示，儘管該學區允許學校的安全負責人攜槍，但校董會須仔細審查是否要武裝其他員工。相較起來，他對增加學校資源官資金更有興趣，稱該學區資源官人數仍不足為20所學校每所配備一名。

但巴羅郡警長史密斯(Jub Smith)對教師配槍一事非常熱衷，他說，武裝的教師可在槍擊案發生時成為「力量倍增器」(force multiplier)。

自2014年來，喬州讓各地校董會決定是否允許經培訓但未有警察資格的人在校攜槍，包括教師。目前至少有五個學區已允許一些非警員攜帶槍枝。在巴羅郡和卡布郡(Cobb)，該政策僅適用於沒有警察認證的保全人員，而非教師。

瓊斯和其盟友強調，該計畫將是自願的。他說只有在校董會投票允許，該學區教師才可攜槍。

喬州共有180個學區和2300多所公立學校，學生計175萬人。

共和黨州參議員伯恩斯(Max Burns)表示，將在2024年發起這項立法，「這些是各地校董會為制定適合該學區獨特狀況而做出的決定。」

瓊斯將自己定位為2026年州長候選人，目前可能面對共和黨內激烈初選。他表示，將不會支持學校安全計畫列入進一步限制槍枝。

目前其他共和黨高層尚未表態是否支持瓊斯的想法。

瓊斯的計畫是以德州一項未獲通過的提案為藍本，該提案指出，如果教師接受槍械和心理健康培訓並學會急救，每年將額外收到2萬5000元。該提案是在2022年德州尤瓦爾迪(Uvalde)的小學槍擊案後提出的。

與喬州一樣，德州現已允許教師攜槍，但攜槍者很少。