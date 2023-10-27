喬州公立高中畢業率創新高 亞裔94％居冠

喬治亞州公立高中畢業率在2023年將創下歷史新高。州教育廳日前表示，有84.4%的12年級學生將在春季按時畢業。(美聯社)

喬治亞州公立高中畢業率近年來不斷上升，預計2023年將創下歷史新高。州教育 廳日前表示，有84.4%的12年級學生將會在春季畢業。

這比去年的84.1%略為上升，也是自喬州 開始使用要求學生四年內畢業，並獲得普通高中文憑的計算方式以來的新高。

自2012年以來，該州公立高中畢業率有所上升，當時按時畢業的學生尚不足70%。2020年，全美畢業率為87%。

近年來，要在喬州高中畢業變得更加容易，該州於2020年取消四項期末考。州教育委員會於7月投票決定，允許各學區 將代數、美國文學與作文、生物學和美國歷史等課程占總成績比率調降至10%，先前的比率為20%。

在COVID-19之後，喬州的州標準化考試成績有所下降，並且尚未完全恢復水準。

在喬州，94%的亞裔和太平洋島民高中學生按時畢業，白人學生按時畢業比率為87.1%，非裔為83.7%，多種族學生為82.5%，西裔77.6%。喬州歷來是非裔和白人畢業率差距最小的州之一。

在身心障礙學生中，73.2%準時畢業，學習英語的學生按時畢業率則為66%。

數據顯示，39個學區和五所特許學校的畢業率達到95%或以上。卡爾霍恩市(Calhoun)學校、斯泰茨伯勒STEAM學院(Statesboro STEAM Academy)和韋伯斯特郡(Webster)學校系統的畢業率更高達100%。

六個傳統學校系統的畢業率則低於80%，包括喬州的線上特許學校和為盲人和聾啞兒童提供服務的公立學校。畢業率最低的是克拉克郡(Clarke)和倫道夫郡(Randolph)，為75.4%