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鄭如婷:精神疾病非恥辱 應求醫

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
台美第二代精神科醫師鄭如婷(Jessica Chang, MD)針對亞裔，說明尋求心理健康治療的方式及資源等。(視頻截圖)
台美第二代精神科醫師鄭如婷(Jessica Chang, MD)針對亞裔，說明尋求心理健康治療的方式及資源等。(視頻截圖)

亞特蘭大台灣婦女會與美東南區北一女校友會日前共同舉辦線上講座，邀請到台美第二代精神科醫師鄭如婷(Jessica Chang, MD)說明「如何尋求心理健康治療」。她提到，亞裔應打破因為文化等因素，不要再把心理問題視為禁忌或恥辱，如有需要務必尋求專業治療。

鄭如婷在Georgia Regents University醫學院畢業後，曾任愛默蕾(Emory)大學精神科住院醫生，現為愛默蕾大學精神病學和行為科學系兼任助理教授，並創辦了新月精神科診所(Crescent Psychiatry)。

鄭提到，抑鬱症(Depression)是全美最常見的心理失調病症之一，約有20%的成人在一生中都會經歷此症狀，尤其是在疫情期間，全美抑鬱症人數比率更是由疫前的8.5%，暴增了逾三倍至27.8%。

她說，若注意到自己或親友有超過兩周的哀傷、低能量╱疲累、食慾改變、睡眠困難、難以上班上課等症狀，就應求助專業人士。甚至出現自殺念頭，應立即至附近的急診室尋求治療，也可電話或簡訊至988防止自殺專線，或上網：988lifeline.org與專業人士相談，或可撥打喬州危機專線：1-800-714-4225。

另外，焦慮失調(Anxiety Disorders)的症狀則包括疲累、難以集中注意力、易怒、以及睡眠問題等。相較於抑鬱症，焦慮更常出現在孩子以及青少年身上。

鄭又提到，亞裔社區在全美共計有超過2260萬人，超過40種族裔。根據National Latino and Asian American Study(NLASS)的研究指出，約有17.3%的亞裔人士在一生中曾經歷過心理失調，但求助於專業協助的比率遠低於白人患者，僅有其1/3。

亞裔移民中尤其又以第1.5及第2代最常經歷心理失調。其中主因包括：父母要求學業成績出色、要求成為「模範少數族群」(Model Minority)，種族或是文化背景的歧視，以及對於在兩個不同文化間平衡以及發展出雙文化自我的困難。尤其對亞裔來說，談論心理健康常是禁忌，甚至被視為恥辱，因此許多人會否認或是忽視症狀發生。

她說，針對心理健康問題，亞裔較多會由個人關係上尋求協助，像是親友，宗教團體，但她建議聽眾或親友若有心理健康狀況，務必尋求專業治療。

她建議聽眾在預約面對面治療前，可先要求以電話進行初步諮詢，並詢問清楚費用、保險，以及使用的治療方式，時間及計畫等等。

她也分享了針對亞裔心理治療資源，相關信息，可查詢Asian Mental Health Collective，網址：asianmhc.org，或Asian for Mental Health，網址：asiansformentalhealth.com。

亞裔 心理健康 醫學

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