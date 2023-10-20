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傳承中華文化 亞城中校歡慶40周年

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大中文學校今年歡慶成立40周年。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大中文學校今年歡慶成立40周年。(記者林昱瑄／攝影)

今年是亞特蘭大中文學校建校40周年。日前，該校在僑教中心舉辦了慶祝大會，也邀請了多位歷任華人活動中心董事長、校長、老師及校友們返校分享回憶，當天共有逾150人共同祝賀校慶。

校長戴念華表示，華人活動中心於1983年成立亞特蘭大中文學校。40年來，該校肩負起僑界的聯繫以及中華文化的傳承，也見證僑界成長及變遷。

40年來，由於人口結構變化，該校學生從清一色華人子弟，慢慢演變成為多元化族裔。2021年更在中華民國僑務委員會的支持鼓勵下，該校成立了美東南區第一個台灣華語文學習中心，擴大招收成年人，為18歲以上主流人士提供華語文學習管道。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍感謝歷任董事長，校長及老師們的努力。他說近年來該校與辦事處及僑教中心合作，一同參與、走入主流活動，希望未來能有更多主流的學生家長參與。

僑教中心主任歐宏偉說，僑教為僑務之本。40年來該校在華人活動中心及政府的支持，以及校董會，校務人員，老師，家長的努力下，不僅創造了創新思維、創立標竿，更持續創造感動，希望未來繼續宣揚正體中文之美。他也代表致贈僑委會委員長徐佳青所提辭的「培育英才」賀函予該校。

校務委員會主席王祥瑞也代表當天因故未能出席的華人活動中心董事長羅毓君感謝該校校長及老師們，也向僑委會、辦事處及僑教中心表達多年來支持該校的謝意。

當天學校還頒發獎牌給資深教師，包括服務滿40年的劉承璋老師及陳真玢老師，以及服務滿20年的劉佳欣老師。

歷任校長由洪枝成和范琪君代表致詞，祝賀學校蓬勃發展，校運昌隆。當天也有多位校友分享過往回憶。張嘉菱憶起小時候在學校參加各式比賽及才藝表演，每年也參與了園遊會及運動會，在校打下的厚實中文基礎現在也運用在職場上。

現年41歲的黃凱說，30多年前他在該校就讀，可說是在此成長，現在他也把五歲的女兒帶回亞特蘭大中文學校學習。

當天，中文學校及華語文中心各班的學生們也準備了歌唱及樂器演出，全體老師也獻唱了「茉莉花」和「秋蟬」兩首曲子。會中也準備了蛋糕，在座全體一同大合唱生日快樂歌獻上祝福，期許學校未來更加精采。

亞特蘭大中文學校地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。電郵：[email protected]，電話：(678)530-5380。

亞特蘭大中文學校及華語文學習中心的學生們也有精彩的歌舞及樂器表演。(記者林昱瑄／...
亞特蘭大中文學校及華語文學習中心的學生們也有精彩的歌舞及樂器表演。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大中文學校慶賀40周年。右起王祥瑞、王翼龍、戴念華、牛中怡及歐宏偉。(記者...
亞特蘭大中文學校慶賀40周年。右起王祥瑞、王翼龍、戴念華、牛中怡及歐宏偉。(記者林昱瑄／攝影)
僑教中心主任歐宏偉(左)代表致贈僑務委員會委員長徐佳青的「培育英才」賀函予亞特蘭...
僑教中心主任歐宏偉(左)代表致贈僑務委員會委員長徐佳青的「培育英才」賀函予亞特蘭大中文學校校長戴念華(右)。(記者林昱瑄／攝影)
當天也表揚了亞特蘭大中文學校的資深教師。左五起為服務滿40年的劉承璋及陳真玢，以...
當天也表揚了亞特蘭大中文學校的資深教師。左五起為服務滿40年的劉承璋及陳真玢，以及服務滿20年的劉佳欣。左三起為僑教中心主任歐宏偉及駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍，右一為校長戴念華。(記者林昱瑄／攝影)
當天亞特蘭大中文學校也準備了蛋糕，在全體歡唱生日快樂的歌聲中，慶賀學校成立40周...
當天亞特蘭大中文學校也準備了蛋糕，在全體歡唱生日快樂的歌聲中，慶賀學校成立40周年。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大中文學校暨台灣華語文中心現任及歷任的教職員，以及華人活動中心歷年的董事長...
亞特蘭大中文學校暨台灣華語文中心現任及歷任的教職員，以及華人活動中心歷年的董事長及現任董事們。(記者林昱瑄／攝影)

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