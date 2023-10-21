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Cooper鋼琴商清倉優惠大甩賣　大盤商成本價格享用優質好琴 百年名店買琴最佳時機

亞特蘭大工商組
Cooper琴行逾萬呎的展示廳，陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站)
Cooper琴行逾萬呎的展示廳，陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站)

亞特蘭大知名百年琴行Cooper Piano，正在進行"Dealer Buyout Sale"經銷商買斷大促銷，此時正是父母為子女們以最好的價錢買好琴的時刻，培養孩子怡情養性的音樂興趣；更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會。

Cooper琴行這次的"Dealer buyout sale"，是藉著供應商需要清理庫存、釋放場地，直接以較低價格從供應商購得大量庫存好琴，並以此低價優惠愛琴與想要學琴的人們。其中特價鋼琴包括全新數位演奏型鋼琴(Digital Grand Piano)價格低至3999美元起，演奏型平台鋼琴(Player Grand Piano)價格為17888美元起，Roland數位鋼琴2799美元起，Yamaha山葉U1鋼琴5988美元起。

該琴行有史坦威Steinway、Casio、Schimmel、Yamaha和Baldwin等等著名品牌鋼琴等，也有各類型的二手鋼琴，現在便可上網：https://cooperpiano.com/dealer-buyout-sale-october-2023，填寫「Sign Up for The Sale」，也可撥打電話，琴行會立即回覆，幫忙客人找到理想中的鋼琴，完成對音樂的美夢。

據了解，Cooper琴行自1906年創立以來，歷經114年的風風雨雨，由Cooper家族四代子嗣相傳潛心經營下，已成為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行。

一走進琴行，就可以聞到鋼琴特有的原木香味。一萬餘呎的展示廳內陳列數十種不同型式、品牌的鋼琴，品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳，可做為小型音樂演奏會的表演場地。

Cooper琴行目前是由第四代Blake Cooper主持。他從4歲就開始學鋼琴，13歲學吉他，大學時與兄弟會組建樂隊，渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來，Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心，讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務，捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等，凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客，同時還可以享受到其他許多的超值服務，包括鋼琴搬移存放，調音維修，修復，音樂課程，鋼琴估價，甚至還有舉辦小型演奏會等等。

Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂，「我們關心每一位顧客的需求，關愛周圍的每一個人，鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」

選購Cooper琴行鋼琴的資訊及各種廠牌鋼琴資料可電：404-329-1663或404-793-8983，也可上網：https://cooperpiano.com。琴行在I-85公路Clairmont Rd出口，位於Clairmont Rd及North Druid Hill Rd之間南向的Access Rd上。地址：1610 Northeast Expy. NE, Atlanta, GA 30329。

Cooper琴行位於I-85號州際公路旁，介於North Druid Hill ...
Cooper琴行位於I-85號州際公路旁，介於North Druid Hill Road和Clairmont Road之間。(截自Google地圖)

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