Cooper鋼琴商清倉優惠大甩賣　大盤商成本價格享用優質好琴 百年名店買琴最佳時機

Cooper琴行逾萬呎的展示廳,陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站)

亞特蘭大 知名百年琴行Cooper Piano,正在進行"Dealer Buyout Sale"經銷商買斷大促銷,此時正是父母為子女們以最好的價錢買好琴的時刻,培養孩子怡情養性的音樂興趣;更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會。

Cooper琴行這次的"Dealer buyout sale",是藉著供應商需要清理庫存、釋放場地,直接以較低價格從供應商購得大量庫存好琴,並以此低價優惠愛琴與想要學琴的人們。其中特價鋼琴包括全新數位演奏型鋼琴(Digital Grand Piano)價格低至3999美元起,演奏型平台鋼琴(Player Grand Piano)價格為17888美元起,Roland數位鋼琴2799美元起,Yamaha山葉U1鋼琴5988美元起。

該琴行有史坦威Steinway、Casio、Schimmel、Yamaha和Baldwin等等著名品牌鋼琴等,也有各類型的二手鋼琴,現在便可上網:https://cooperpiano.com/dealer-buyout-sale-october-2023,填寫「Sign Up for The Sale」,也可撥打電話,琴行會立即回覆,幫忙客人找到理想中的鋼琴,完成對音樂的美夢。

據了解,Cooper琴行自1906年創立以來,歷經114年的風風雨雨,由Cooper家族四代子嗣相傳潛心經營下,已成為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一,也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行。

一走進琴行,就可以聞到鋼琴特有的原木香味。一萬餘呎的展示廳內陳列數十種不同型式、品牌的鋼琴,品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳,可做為小型音樂演奏會的表演場地。

Cooper琴行目前是由第四代Blake Cooper主持。他從4歲就開始學鋼琴,13歲學吉他,大學時與兄弟會 組建樂隊,渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來,Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心,讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務,捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等,凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客,同時還可以享受到其他許多的超值服務,包括鋼琴搬移存放,調音維修,修復,音樂課程,鋼琴估價,甚至還有舉辦小型演奏會等等。

Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂,「我們關心每一位顧客的需求,關愛周圍的每一個人,鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」