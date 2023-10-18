北卡州議員帕瑞挑戰尼克 參加國會眾議員初選

部分參加華人與帕瑞(Erin Pare，右三)合影。(記者王明心／攝影)

北卡 維克郡共和黨籍的州議員帕瑞(Erin Pare)，將參與北卡第13選區共和黨國會眾議員 初選，挑戰現任的尼克(Wiley Nickel)。華人日前在符江秀的莊園為帕瑞舉行助選會，北卡眾議會議長穆爾(Tim Moore)到場助陣。

帕瑞感謝曾參選北卡第四選區國會眾議員的符江秀開放莊園，也對陳海娜、陳志光、唐兆成、John Chen等華人的大力支持致謝。 帕瑞(Erin Pare，右)競選國會議員，北卡眾議會議長穆爾(Tim Moore)到場助陣。(記者王明心／攝影)

穆爾讚賞帕瑞的勤奮認真，在眾議會裡致力教育、生命、自由等議題，能從家長的眼光爭取權益。他說如此傑出的人才應到國會去為更多人服務，讓美國成為更好的國家。

陳海娜指出現在有些美國人把Chinese一字當作貶義詞，事實上華人多勤奮守法，為社會貢獻良多，來美國是為了追求自由，不是貪圖好處(for freedom, not for freebies)，此說法博得滿堂鼓掌贊同。

她說，帕瑞不但關注選民福祉，也留意亞裔 事務，更因自身經驗常為小型企業主發聲。日前洛麗一家亞洲超市開張，她就前往了解業主所面臨的問題，希望能幫助更多創業者。她的善於溝通、堅守原則、傾聽解決問題的能力是她在藍派的三角地區能連任共和黨州議員的原因。

唐兆成說，他曾多次在國際領袖基金會(ILF)北卡分會活動上遇見帕瑞，發現她頗為關心亞裔社區，且極力支持ILF送亞裔學生到華府實習的作法。

他說，自己的兒子今年夏天就是被甄選到華府實習，是一生珍貴的經驗，感謝帕瑞的支持。開放場地、預備餐點，並大力資助的符江秀說帕瑞是她選區的州議員，和她在家庭、教育、保護個體自由、維護憲法等方面有著相同理念，她毫不猶豫地支持她。