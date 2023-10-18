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華二代籌辦 北卡三角華人耆老慶中秋

記者王明心／北卡羅來納州報導
一家一菜的聚餐方式使菜餚豐富多樣。(記者王明心／攝影)
一家一菜的聚餐方式使菜餚豐富多樣。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區首次大型耆老聚會11日在凱瑞老人中心舉行，以慶祝中秋為主題，吸引百餘名老人家參加。當天有一家一菜的聚餐，表演節目和健康講座也切合年長者的興趣。許多人希望這類活動能繼續舉行，讓華人長輩生活更加活絡有趣。

此活動由華裔第二代貝宇芹(Christine Liu)籌辦，三角區華人歸正浸信會、Northwest Community Church、Family Church of Apex協辦。貝宇芹只能說有限華語，由曾在中國居住13年，能說流利華語的程睿恩(Ryan Semchenko)擔任翻譯。

貝宇芹(上圖左)和程睿恩(Ryan Semchenko)以英華語共同主持首次老年...
貝宇芹(上圖左)和程睿恩(Ryan Semchenko)以英華語共同主持首次老年人活動，吸引逾百位老人家參加。(記者王明心／攝影)

本職是護士的貝宇芹說疫情間設法要滿足父母的情感、社交、身體和精神需求，後來想到也許可邀其他會說中文的長輩一起，但她發現當地社區中心並沒有專門針對華語老人的活動，決定自己來辦一個。

她說她的華語程度只有4歲孩子程度，自覺不夠資格，但神一直在她心裡催促，她決定和凱瑞老人中心談談。出乎意料地，中心願意提供時間和場地先試辦，如果大家有興趣，以後可以每月專門安排為華語老人服務的活動。

當天節目包括黃芹芹(Jean Park)鋼琴演奏「雲雀」、鄒留莎和王佳音以琵琶和古箏演奏五首曲子、美國東方文化研究院師生表演三首古典舞，創始人倪一平並教導大家跳太極舞，長輩們認真學習。

美國東方文化研究院師生表演古典舞，並教導太極舞，長輩們認真學習。(記者王明心／攝...
美國東方文化研究院師生表演古典舞，並教導太極舞，長輩們認真學習。(記者王明心／攝影)

華人歸正浸信會史迪威先帶領大家進行中秋趣味問答，再以唐朝詩人張若虛的詩句「灩灩隨波千萬裡 何處春江無月明」引申說明，人因視角只限於物質世界，所以無法測透世間萬事。只有認識神，用祂的眼睛看世界，才能超越限制，看清人生。

中醫師王凱文示範可醫治便秘、高血壓的穴位，表示養生首重心情愉快，其次主食粗細搭配，勿吃寒涼、過熱或刺激食品、早上醒來不要馬上起身，以防血液上升而跌倒、養成每天排便習慣、睡前少進食少喝水。他還傳授四個須常做的動作，包括梳頭、搓臉、搓耳朵、轉眼球。他說保健養生要訣無它，長期堅持就是。

(左上起順時針)黃芹芹(Jean Park)鋼琴獨奏、中醫師王凱文示範穴位、鄒留...
(左上起順時針)黃芹芹(Jean Park)鋼琴獨奏、中醫師王凱文示範穴位、鄒留莎和王佳音合奏琵琶和古箏、史迪威牧師福音短講。(記者王明心／攝影)

觀眾對此次活動讚譽有加。陳衛中說第一次聽到有專門為講中文的長輩舉辦的聯誼活動，非常驚喜好奇。聽到貝宇芹辦活動的初心，更是感動。曾海鷹覺得華裔和美裔主持人以英語和華語進行節目，凸顯中西文化的融匯，希望以後能多多舉辦這種讓華人長輩歡聚一堂的活動。吳俊元讚揚牧師從一首詩擴展到人性和靈魂，非常巧妙，也欣賞此次聚會是個結合美食、娛樂、交友的美好嘗試。

支持此次活動的兩個美國教會皆表達其贊助的熱誠。Northwest Community Church牧師說希望能向華人長輩傳達友誼，讓他們知道自己並不孤單無助。先祖於美國淘金熱時期移民來美的Family Church of Apex代表Tibbie Duong說神的愛不分語言和種族，給予愛與支持是一種呼召。

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