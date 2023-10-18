喬州1/7人口從事農林行業 年經濟貢獻694億

喬治亞州以農業聞名，每年為該州經濟貢獻約694億元。(喬州農業廳臉書)

喬治亞州 以農業聞名。喬治亞大學農業企業和經濟發展中心(UGA Center for Agribusiness and Economic Development)發現，農業每年為喬州 經濟貢獻約694億元。

約有七分之一的喬州人從事農業、林業或其他相關領域的工作。

根據美國農業部 統計，2022年，喬州共有4萬1300座農場，占地超過1000萬畝。該州的十大農產品包括了：肉雞，棉花，蛋，木材，花生，牛肉，溫室作物，乳製品，胡桃，及藍莓。

美國農業部的數據顯示，2022年喬州各地種植並豐收多種農作物，其中花生作物價值達7億1672萬元，玉米作物價值接近4億6489萬元，胡桃作物價值達2億1252萬元，乾草作物價值達2億20萬元，藍莓作物價值接近1億8283萬元，棉花作物價值接近1億4454萬元，瓜類作物價值接近1億3177萬元。

喬州因為盛產桃子而被暱稱為「桃子州」(Peach State)。根據UGA的數據，喬州通常每年生產超過1.3億磅的桃子，2021年的作物價值接近8500萬元。

然近年來極端氣候的情況越來越普遍，嚴重影響了桃子作物收成。2022年桃子作物價值為3449萬元，今年更因為暖冬以及春季寒凍，使得喬州損失了90%以上的桃子作物。