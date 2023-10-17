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杜克大學研發AI程式 10分鐘篩檢自閉症

記者王明心╱北卡羅來納州報導
杜克大學開發了只花10分鐘就可準確篩選兒童自閉症的人工智慧應用程式。(該校臉書)
杜克大學開發了只花10分鐘就可準確篩選兒童自閉症的人工智慧應用程式。(該校臉書)

北卡杜克大學近日開發一款在平板電腦上運行的人工智慧應用程式，透過測量和權衡各種不同的行為指標，只花10分鐘就可準確篩檢兒童自閉症。

這款名為SenseToKnow的應用程式可提供分數來評估數據品質、測驗結果的可信度，以及測試兒童屬於自閉症譜系的機率，並指出結論是由哪些行為指標得來。這些功能有利醫護人員做評估、干預、轉介決定。

杜克大學自閉症與大腦發展中心主任、研究的共同資深作者道森(Geraldine Dawson)表示：「自閉症有許多行為特徵，但並不是所有自閉症譜系兒童都會表現出所有行為，也可能根本沒有表現出這些行為。這個篩檢工具捕捉了廣泛的行為，更準確地反映了自閉症的複雜性和變異性。」

之前的自閉症研究顯示，透過追蹤兒童對專門設計的電影的眼球運動反應，可在臨床環境中診斷自閉症。研究人員表示，SenseToKnow可偵測更廣泛的行為，例如臉部表情、注視模式、頭部運動和眨眼頻率。 它還包含一個在螢幕上泡泡彈出遊戲，用來評估運動技能，因為運動技能的延遲是自閉症的最早跡象之一。

道森解釋，該應用程式不需任何特殊設備，而是使用平板電腦中的感測器來測量和表徵孩子的反應，然後使用人工智慧來分析，以預測孩子被診斷出患有自閉症的可能性。

研究結果於日前發表在「自然醫學」(Nature Medicine)雜誌上。在研究中，475名兒童在兒科健檢時接受了SenseToKnow測驗，其中49名兒童隨後被診斷為自閉症，98名兒童患有發育遲緩，但沒有自閉症。 該程式檢測自閉症的靈敏度為 87.8%，意味著它可正確識別大多數患有此疾病的兒童。

美國兒科學會建議每個幼兒在18個月和24個月大時接受自閉症篩檢，但有人擔心如果單靠家長報告，可能會漏掉許多患病孩子，因為許多女孩和有色人種兒童經常被家長忽視。

篩檢 人工智慧 檢測

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