小艾瑪爾抵阿州蒙市 盼重視難民

栩栩如生的小艾瑪爾巨型人偶日前專程抵達蒙市訪問。(記者王宇平╱攝影)

由多個跨國界藝術教育等組織團體聯合攜手製作打造，代表難民尋親的巨型人偶「小艾瑪爾」(Little Amal)日前抵達阿拉巴馬州 首府蒙哥馬利市訪問兩天，除了和當地主流社會和各族裔民衆會面，造訪多個民權運動地標，並進行藝文、歌曲和舞蹈等互動，盼望喚起和提高各族裔人民對世界各地難民和移民 危機的認識和權益維護。

小艾瑪爾的擬人化戲劇創作原型為一名十歲的敍利亞難民小女孩，小艾瑪爾在阿拉伯語中原意為「希望」，她本住在土耳其 邊界的難民營，當她母親出外找食物遲遲未歸，她在沒有親人的陪同下，獨自穿過千山萬水，長途跋涉去尋找失蹤的親人。

這個由南非Handspring Puppet Company木偶公司所打造的12呎高的人偶，步行時由三人負責操作，一人站在木偶體內肋骨的高蹺上操控木偶的頭臉表情和步伐，外面的兩人則在左右兩邊利用長桿來控制人偶的手臂動作，整體動作唯妙唯肖，十分震撼人心。

這項以「和艾瑪爾同行」(Walk with Amal)為名的活動於2001年7月從土耳其邊境啟程，小艾瑪爾足跡遍及歐洲十多個國家，天主教教皇並曾在梵諦岡和小艾瑪爾一起現身作為鼓勵，之後她於今年9月抵達美國波士頓，開始了歷時兩個多月、6000多哩的「跨越美國」(Walk Across America)之旅，隨著她的足跡把「希望」的信息帶進了30多個城市，此行預計今年11月初在墨西哥邊境結束，虛擬的母女最後也將會在英國團聚。

蒙市活動主辦單位指出，受到過去幾年天災和疫情影響，世界各地出現許多無助難民，一些國家也不斷湧入外國移民，而俄烏戰爭以及近期以色列和哈馬斯組織間的衝突，勢將製造成千上萬流離失所的難民。

小艾瑪爾的現身並以步行方式在各個停靠城市前進遊行，不單是表現難民和移民困境，也突顯出其毅力和希望，強調難民或移民需要的不僅是衣食，更需要外界對其尊嚴和聲音的肯定，小艾瑪爾期盼自己的這趟旅程為世界上包括難民在內的流離失所人民呈現希望之光。