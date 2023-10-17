喬州多個地方選舉 提前投票開跑

喬治亞州2023年郡及市級選舉，其提前投票於16日開跑。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州2023年多地的市長、市議會議員和學校董事會成員的選舉提前投票 於16日開跑。民眾在11月7日選舉日之前將有三周的提前投票時間。

數十個城市將此次投票中選出一些郡及市級的民選職位，並投票如公園資金去向，酒類販售規定，當地特殊目的銷售稅(SPLOST)等對當地事務的意向等。

在亞特蘭大 都會區，包括布魯克海文(Brookhaven)、College Park、利爾本(Lilburn)及Stonecrest等城市將選出市長。亞特蘭大學校董事會的五個席位也將於此次選出。

今年並非所有的城市及郡都有選舉。但明年喬州 將會有總統和州議會選舉。

此次提前投票將有兩個周六開放投票，分別是10月21日及28日，開放時間為上午9時至下午5時。投票日為11月7日，開放時間為上午7時至下午7時。民眾可上網：mvp.sos.ga.gov或是各市及郡政府網站，查詢各地提前投票的地點和開放時間。

民眾如需申請缺席投票，必須填寫申請表並以親送、郵寄、傳真、電子郵件附件的方式將其送回所登記之郡辦公室。申請截止日期是10月27日。其他資訊可上網查詢：georgia.gov/vote-absentee-ballot。

官員提醒，民眾在前往投票站投票時，務必攜帶具照片的有效身分證明方可投票。若無照片的身分證件者，可至喬州各郡選民辦公室或交通監理站(DMV)免費申請選民身分證。

資料顯示，現場提前投票是喬州最受歡迎的投票方式，占去年州長選舉選票的58%。大約36%的選民在選舉日投票，6%的人以缺席選票方式投票。