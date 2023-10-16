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駐丹佛經文處雙十酒會 科羅拉多州長等250嘉賓到場祝賀

【本報訊】
科羅拉多州州長波利斯（右）將祝賀狀交給駐丹佛台北經文處處長黃世昌（左）。（圖：駐丹佛台北經文處提供）
科羅拉多州州長波利斯（右）將祝賀狀交給駐丹佛台北經文處處長黃世昌（左）。（圖：駐丹佛台北經文處提供）

駐丹佛台北經文處12日晚間在丹佛科技園區萬豪酒店舉辦中華民國112年國慶酒會，由處長黃世昌主持，科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)、聯邦參議員Michael Bennet、John Hickenlooper，聯邦眾議員Ken Buck及Doug Lamborn等聯邦議員的選區主任、科州跨黨派州參眾議員、領事團成員、僑界領袖、企業代表、藝文界及媒體人士等，約250位嘉賓蒞臨祝賀，展現科州各界對中華民國台灣的堅定支持。

處長黃世昌致詞時引用英國詩人克羅夫(Arthur Hugh Clough)「功不唐捐」(Say Not the Struggle Nought Availeth)一詩，強調中華民國政府與人民74年來在台灣胼手胝足努力，一步一腳印建構亞洲民主自由

文明社會的典範，他舉日前台灣首艘國造潛艦「海鯤號」下水，及台灣首枚自製氣象衛星「獵風者

升空等例，說明台灣人的堅毅與創意足以突破強權的打壓和技術的封鎖。

黃世昌也強調台灣向以維護區域與全球和平為己任，面對強鄰不斷升高的挑釁與威嚇，台灣政府與人民有絕對的信心捍衛自身自由民主與獨特的生活方式，他也呼籲美國等理念相近國家繼續支持台灣強化防衛和參與國際組織，讓台灣成為世界的台灣，以及促進全球文明、創新與良善的關鍵力量。

展望未來，黃世昌認為台美21世紀貿易倡議相關合作議題的不斷推進當能進一步深化台美經貿關係，他也期許台美雙方儘快洽簽避免雙重課稅協定，以便利彼此投資。

駐丹佛台北經文處處長黃世昌（左）與科羅拉多州州長波利斯（右）敬酒。（圖：駐丹佛台...
駐丹佛台北經文處處長黃世昌（左）與科羅拉多州州長波利斯（右）敬酒。（圖：駐丹佛台北經文處提供）

科州州長波利斯則祝賀中華民國台灣112年國慶並親自宣讀賀狀。他表示很開心連續兩年在這個重要的場合慶祝台灣與科州多年來建立的連結，特別是在戶外娛樂用品、醫療科技以及電子等產業的合作，以及當前台科蓬勃的貿易往來。波利斯同時感謝在科州打拚的台灣人，稱許他們是貢獻科州富強經濟以及豐富科州多元文化的一股重要力量。他肯定台美21世紀貿易倡議對強化兩國商業合作的正面意義，也期待台灣與科州的情誼持續穩健發展。

駐丹佛台北經文處今年在酒會現場播放國慶文宣影片「眾志成城、台灣向前」，以加深出席政要及僑民對中華民國台灣的認識，並介紹台灣對國際社會與印太地區和平穩定所做的努力與貢獻，會場也擺設三太子道具服裝、原住民攝影照，以及由「郭雪湖基金會」授權的「南街殷賑」畫作巨型背板，彰顯台灣多元、豐富、包容的文化。

中華民國 眾議員 原住民

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