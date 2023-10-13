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中華總會 遺產講座及新會所開幕
●亞特蘭大中華總會(CCFA)將於10月舉辦兩場活動。15日(周日)下午3時舉辦遺產規劃講座，由資深信託遺囑律師王琳主講。22日(周日)下午2時則將舉辦新會所開幕典禮。
地點：6045 Atlantic Boulevard Suite 213, Norcross, GA 30071。
意者請簡訊(404)578-8358報名，註明活動名稱、參加人數及聯絡電話。
婦女會、北一女校友會 10/21心理健康講座
●亞特蘭大台灣婦女會與美東南區北一女校友會，將於21日(周六)下午12時30分舉辦線上講座「如何尋求心理健康治療」。主講者為台美第二代精神科醫師鄭如婷。
演講將以英文為主，內容將涵蓋治療選擇，保險範圍，及一般醫療保險程序。
本演講協辦單位為華人醫生公會及美東南玉山科技協會。如有問題，請洽婦女會：[email protected]，或北一女校友會：[email protected]。
意者請於20日前上網報名：https://reurl.cc/a4d457。
榮光會 10/28秋季會員大會
●亞特蘭大榮光聯誼會將於28日(星期六)下午2時舉辦2023年秋季會員大會暨慶祝國慶及榮民節活動，慶祝活動有表演、抽獎及餐盒。
會員請交2023年會費20元，75歲以上會員免繳會費；非會員參加活動20元。僑教中心地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。(記者林昱瑄)
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