亞城動物園4熊貓 預計明年返中國

現在亞城動物園有四隻大熊貓：未成年的雅倫(Ya Lun)和喜倫(Xi Lun，見圖)，以及其父母倫倫(Lun Lun)和洋洋(Yang Yang)。牠們預計將於2024年某個時候返回中國。(亞城動物園網站)

到今年年底，全美將只剩下亞特蘭大動物園 的兩隻成年熊貓和兩隻幼崽熊貓。但牠們在亞城的日子也屈指可數，因為中國政府準備將牠們接回國。

美國的每一隻大熊貓都是向中國政府商借來的。除亞特蘭大動物園外，全美其他動物園的熊貓借期都將於今年12月到期。

亞城的兩隻未成年的熊貓雅倫(Ya Lun)和喜倫(Xi Lun)以及兩隻成年熊貓倫倫(Lun Lun)和洋洋(Yang Yang)預計仍將留在美國一段時間，但將於2024年某個時候返回中國。

1972年，中國首次向美國出借大熊貓，以紀念總統尼克森(Richard Nixon)到訪中國的歷史性訪問。但今日美中之間關係緊張，外交政策研究人員表示熊貓出借是當年的時代產物。

IRIS獨立研究中心(IRIS Independent Research)的Rebecca Grant表示，「坦白說，中國共產黨 已經不需要再搞熊貓外交了。」

亞城動物園表示，他們本來打算將兩隻小的熊貓送回中國，但由於未有新的協議，倫倫和洋洋也必須離開。

該園發言人戴維斯(Rachel Davis)表示，亞城動物園與中國的大熊貓出借條款中包括此條規定：倫倫和洋洋的所有後代在成年後都將返回中國。

「雅倫和喜倫的五個哥哥姐姐現在都在中國，預計他們也將在2024年返回中國。」

華盛頓特區的國家動物園(The National Zoo)大熊貓展覽館長Michael Brown-Palsgrove表示，近年來在大熊貓保育方面已創造了奇蹟，「他們已從『瀕危』(endangered)等級降為『易危』(vulnerable)。」

亞特蘭大動物園表示，計畫與中國就熊貓旅行安排進行協調，但園方並未透露2024年熊貓具體何時將返中。