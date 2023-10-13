我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

亞城動物園4熊貓 預計明年返中國

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
現在亞城動物園有四隻大熊貓：未成年的雅倫(Ya Lun)和喜倫(Xi Lun，見圖)，以及其父母倫倫(Lun Lun)和洋洋(Yang Yang)。牠們預計將於2024年某個時候返回中國。(亞城動物園網站)
現在亞城動物園有四隻大熊貓：未成年的雅倫(Ya Lun)和喜倫(Xi Lun，見圖)，以及其父母倫倫(Lun Lun)和洋洋(Yang Yang)。牠們預計將於2024年某個時候返回中國。(亞城動物園網站)

到今年年底，全美將只剩下亞特蘭大動物園的兩隻成年熊貓和兩隻幼崽熊貓。但牠們在亞城的日子也屈指可數，因為中國政府準備將牠們接回國。

美國的每一隻大熊貓都是向中國政府商借來的。除亞特蘭大動物園外，全美其他動物園的熊貓借期都將於今年12月到期。

亞城的兩隻未成年的熊貓雅倫(Ya Lun)和喜倫(Xi Lun)以及兩隻成年熊貓倫倫(Lun Lun)和洋洋(Yang Yang)預計仍將留在美國一段時間，但將於2024年某個時候返回中國。

1972年，中國首次向美國出借大熊貓，以紀念總統尼克森(Richard Nixon)到訪中國的歷史性訪問。但今日美中之間關係緊張，外交政策研究人員表示熊貓出借是當年的時代產物。

IRIS獨立研究中心(IRIS Independent Research)的Rebecca Grant表示，「坦白說，中國共產黨已經不需要再搞熊貓外交了。」

亞城動物園表示，他們本來打算將兩隻小的熊貓送回中國，但由於未有新的協議，倫倫和洋洋也必須離開。

該園發言人戴維斯(Rachel Davis)表示，亞城動物園與中國的大熊貓出借條款中包括此條規定：倫倫和洋洋的所有後代在成年後都將返回中國。

「雅倫和喜倫的五個哥哥姐姐現在都在中國，預計他們也將在2024年返回中國。」

華盛頓特區的國家動物園(The National Zoo)大熊貓展覽館長Michael Brown-Palsgrove表示，近年來在大熊貓保育方面已創造了奇蹟，「他們已從『瀕危』(endangered)等級降為『易危』(vulnerable)。」

亞特蘭大動物園表示，計畫與中國就熊貓旅行安排進行協調，但園方並未透露2024年熊貓具體何時將返中。

動物園 亞特蘭大 共產黨

上一則

芝建築開放日周末登場 170地點免費參觀

下一則

亞特蘭大機場3人遭刺傷 包括1警

延伸閱讀

開業40年 熊貓快餐首推出甜點

開業40年 熊貓快餐首推出甜點
大熊貓再見 或再也不見？中美關係緊張 熊貓外交恐終結…國家動物園認命

大熊貓再見 或再也不見？中美關係緊張 熊貓外交恐終結…國家動物園認命
芝市林肯公園動物園 助失智者強化記憶

芝市林肯公園動物園 助失智者強化記憶
華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

熱門新聞

Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙