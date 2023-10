喬州降半旗 悼念哈馬斯襲擊受難者

喬州州長坎普(Brian Kemp)11日發布命令,該州將降半旗,以悼念日前在以色列哈瑪斯襲擊中的受難者。(坎普推特)

哈馬斯(Hamas)7日於以色列 南部發動襲擊,以色列也對加薩進行了空襲回擊,事件已造成2300多人死亡,包括25名美國人。喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)發布命令,該州於12日至14日日落之前將降半旗,以悼念在這波襲擊中死亡或受傷的受難者。

坎普發文表示,「喬州人民哀悼在這些無端襲擊中喪生的美國人,並與我們的親密盟友以色列一起哀悼所有罹難及受傷者。」

沙泉市(Sandy Springs)10日晚間有數千人湧入親以色列集會,包括該市市長保羅(Rusty Paul)、亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens);州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger),以及十多名州議員,集體哀悼哈馬斯襲擊中的受難者。

戰爭將全美各大學校園中親以色列和親巴勒斯坦 團體的長期爭端再度浮上檯面。學生們在社交媒體上交鋒,其中一些也計畫舉行集會和守夜活動。

位於亞特蘭大的愛默蕾大學(Emory),猶太 裔學生估計高達30%。11日晚上,約有200名學生在大雨中聚集,為以色列守夜。

大四學生、同時也是守夜活動組織者的艾姆斯(Morgan Ames)表示,「很多猶太學生第一次來到愛默蕾校園,都感到不安全。」

「但儘管很害怕,我們不會躲起來。」

愛默蕾巴勒斯坦正義學生組織(Emory Students for Justice in Palestine)則在10日發表兩份聲明。其中一份要求保護並支持巴勒斯坦學生。該組織表示,巴勒斯坦學生「受到愛默蕾社區成員的不公正攻擊和威脅」。該組織並對手無寸鐵的巴勒斯坦和以色列平民喪生表示哀悼,並支持「巴勒斯坦人的抵抗、解放和自決權」。

該校第一位猶太裔校長芬維斯(Gregory Fenves)在11日發布了一條訊息,表達了許多人在哈馬斯襲擊後所感受到的「深切痛苦」。

他敦促該校多元化成員「在進行困難的對話時以尊嚴對待彼此」。這種尊重應該「平等地、尤其是在出現分歧的時刻」出現。

而在喬治亞理工學院(Georgia Tech),猶太學生團體11日組織了一場祈禱活動,表示他們與以色列人民站在一起,「確認其自衛的權利」。

該校美國青年民主社會主義者(Young Democratic Socialists of America)分會則表示,計畫舉行守夜活動,哀悼巴勒斯坦人的死亡。該組織並發布聲明,稱暴力升級是「悲劇」,譴責「哈馬斯部隊犯下的戰爭罪行,同時認識到此類行為源於以色列對巴勒斯坦的佔領。」

該校校長卡布雷拉(Ángel Cabrera)婉拒了媒體採訪。該校學生福祉辦公室表示,對逝去的生命表示深切悲傷,並提供心理健康服務和其他資源,以促進「對集體人性的相互尊重」。