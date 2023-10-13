喬州降半旗 悼念哈馬斯襲擊受難者
哈馬斯(Hamas)7日於以色列南部發動襲擊，以色列也對加薩進行了空襲回擊，事件已造成2300多人死亡，包括25名美國人。喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)發布命令，該州於12日至14日日落之前將降半旗，以悼念在這波襲擊中死亡或受傷的受難者。
坎普發文表示，「喬州人民哀悼在這些無端襲擊中喪生的美國人，並與我們的親密盟友以色列一起哀悼所有罹難及受傷者。」
沙泉市(Sandy Springs)10日晚間有數千人湧入親以色列集會，包括該市市長保羅(Rusty Paul)、亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)；州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，以及十多名州議員，集體哀悼哈馬斯襲擊中的受難者。
戰爭將全美各大學校園中親以色列和親巴勒斯坦團體的長期爭端再度浮上檯面。學生們在社交媒體上交鋒，其中一些也計畫舉行集會和守夜活動。
位於亞特蘭大的愛默蕾大學(Emory)，猶太裔學生估計高達30%。11日晚上，約有200名學生在大雨中聚集，為以色列守夜。
大四學生、同時也是守夜活動組織者的艾姆斯(Morgan Ames)表示，「很多猶太學生第一次來到愛默蕾校園，都感到不安全。」
「但儘管很害怕，我們不會躲起來。」
愛默蕾巴勒斯坦正義學生組織(Emory Students for Justice in Palestine)則在10日發表兩份聲明。其中一份要求保護並支持巴勒斯坦學生。該組織表示，巴勒斯坦學生「受到愛默蕾社區成員的不公正攻擊和威脅」。該組織並對手無寸鐵的巴勒斯坦和以色列平民喪生表示哀悼，並支持「巴勒斯坦人的抵抗、解放和自決權」。
該校第一位猶太裔校長芬維斯(Gregory Fenves)在11日發布了一條訊息，表達了許多人在哈馬斯襲擊後所感受到的「深切痛苦」。
他敦促該校多元化成員「在進行困難的對話時以尊嚴對待彼此」。這種尊重應該「平等地、尤其是在出現分歧的時刻」出現。
而在喬治亞理工學院(Georgia Tech)，猶太學生團體11日組織了一場祈禱活動，表示他們與以色列人民站在一起，「確認其自衛的權利」。
該校美國青年民主社會主義者(Young Democratic Socialists of America)分會則表示，計畫舉行守夜活動，哀悼巴勒斯坦人的死亡。該組織並發布聲明，稱暴力升級是「悲劇」，譴責「哈馬斯部隊犯下的戰爭罪行，同時認識到此類行為源於以色列對巴勒斯坦的佔領。」
該校校長卡布雷拉(Ángel Cabrera)婉拒了媒體採訪。該校學生福祉辦公室表示，對逝去的生命表示深切悲傷，並提供心理健康服務和其他資源，以促進「對集體人性的相互尊重」。
在喬治亞大學(UGA)，巴勒斯坦正義學生組織(Students for Justice in Palestine)12日在雅典舉行抗議活動，「支持巴勒斯坦人民自由和自決」；該校UGA Hillel則為1000多名猶太學生提供支援，以及聚集和哀悼的機會。
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