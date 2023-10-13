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喬州149郡低收戶 將可申請住房補貼

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州149個郡的居民很快就可以申請自2021年以來的首次住房補貼。

喬州社區事務部門(Georgia Department of Community Affairs)上周宣布，將從10月17日凌晨到20日結束為止，接受新的Housing Choice Voucher計畫的線上申請。

該計畫以前稱為Section 8，為低收入家庭提供資金以租用公寓或房屋。要符合資格，該家庭收入須為當地家庭收入中位數的50%以下。補貼券的金額則根據該地的租金成本、家庭規模和家庭收入而定。

一旦家庭獲得補貼，只要仍符合計畫規定，資助就會持續。

喬州在核准申請人符合資格後，將以抽籤方式隨機排列申請人獲得援助的順序。

無法上網者，可致電該機構：1-855-924-8446，或到當地公共圖書館尋求協助。

該住房補貼計畫不包括以下郡：比伯郡(Bibb)、查塔姆郡(Chatham)、克來頓郡(Clayton)、卡布郡(Cobb)、底克甫郡(DeKalb)、富頓郡(Fulton)、格林郡(Glynn)、馬斯科吉郡(Muscogee)、里士滿郡(Richland)和薩姆特郡(Sumter)。這些郡有自己的住房補貼計畫。

喬州 低收入 租金

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