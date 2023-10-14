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一張借書證從閱讀 到悅讀 昇華至樂讀　仙伯里圖書館鼓勵大眾申辦借書證 一卡在手還可享免費網上家教

亞特蘭大工商組
仙伯里圖書館位於Clairmont Road上。(取自dekalblibrary.org)
仙伯里圖書館位於Clairmont Road上。(取自dekalblibrary.org)

隸屬喬治亞州迪卡布Dekalb郡(Dekalb)的仙伯里(Chamblee)公共圖書館，大力推動申辦借書證(Library Card)活動，一卡在手，不僅可以盡覽該郡所有黃金屋，各類免費的電子書和影片，還有適合小孩和大人的網路家教、數千個線上課程，向各行業專家學習所需的技能。甚至可以閱讀免費的世界日報、紐約時報華爾街日報和亞特蘭大憲政報(Atlanta Journal-Constitution)，希望鼓勵大家從學習性的閱讀，到喜悅性的悅讀，最終達到快樂性的樂讀。

紐約時報曾報導美國前總統歐巴馬即使忙於國事，但他每天仍抽出一定的時間閱讀，以便有足夠的知識治理國家。由此可見，閱讀之重要性。

仙伯里公共圖書館不僅藏書豐富，擁有超過百萬的書籍及中文書籍，並且多角化經營，提供各種的讀書軟硬體資源，每個月有超過200項包括ESL英語課程、各種讀書會、講座、兒童活動和課程等等節目，藉由書籍的牽引，讓大家養成快樂的閱讀習慣、營造書香社會。

該圖書館還有供給小企業的豐富資料庫和各類資源，可觀賞電影和電視節目、下載電子書，有免費或是打折的各種演出門票，可借Chromebooks及免費借用網路無線熱點(Wi-Fi hotspots)等多種好處。

申辦借書證的資格是迪卡布郡居民，不動產物業擁有人，迪卡布政府、學校系統員工，在當地居住的學生，以及在當地作生意的企業主。另外，位於迪卡布的團體之家、長期居住在汽車旅館和庇護所的居民，也可以免費使用借書卡。如果以上條件都不適用，則要收取年費35美元。

申請借書證與辦卡後可享有的各種優惠辦法，可參閱網站：https://dekalblibrary.org/discovermore，大家也可親赴仙伯里圖書館：4115 Clairmont Road, Chamblee, GA 30041，電話：770-936-1380。該館周日公休，平日開館時間為上午10時到晚上8時。

圖書館 紐約時報 華爾街

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