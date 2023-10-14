亞城著名粵菜 喜萬年 堂吃 外送 外燴 份量大 質量高 用料足 親朋好友團體歡聚好去處
亞特蘭大著名粵式海鮮點心茶樓─喜萬年大酒樓(Happy Valley Dim Sum and Asian Cuisine)，以「現製點心，創意小炒，用料上乘，豐儉由人，專業外燴」，馳名亞城都會區。更好的是，該店菜餚還有份量大、質量高、用料足等三大特色，是親朋好友、團體聚會、慶生宴會的好去處。
喜萬年大酒樓擁有一支敬業樂群的廚師和員工團隊，掌勺的大廚來自美食天堂香港，精選菜單囊括亞洲各地區的美食，例如粵式點心，北京烤鴨，湘味牛肉，四川麻婆豆腐，泰國聖羅勒炒雞等等。
喜萬年原於1997年在Buford Highway開設餐館，隨著忠實顧客不斷增加，2008年搬遷到Jimmy Carter Blvd。開業20多年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、大型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。既可舉辦大型聚會，親友間辦場小型聚會仍可以向喜萬年洽詢外燴或外帶。
這兒有著優美寬敞的用餐環境，總面積高達1萬平方英尺，其中用餐空間就有6000餘呎，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔，高級義大利石地板，為整個餐館增添古典高雅氣氛。
店東不經意中透露了喜萬年的小秘密。她說，如果客人喜歡從容享用美食，最佳時段是周二和周四的晚餐時間。
喜萬年隨時不斷推出許多應景菜式和各類茶點，美味可口，詳情可與該餐廳聯絡，電話：678-218-0888。歡迎上網瀏覽：www.happyvalley-ga.com，也可線上點餐：www.happyvalley-ga.com/copy-of-menu。喜萬年在離85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠的Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093。
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