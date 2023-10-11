全美最宜通勤城市 亞城第3差

亞特蘭大在適合通勤者城市排名上為全美第三差，僅優於芝加哥和休士頓。(記者林昱瑄／攝影)

許多人在家工作本應有助於緩解主要城市的交通擁堵，但房地產數據公司Clever針對2023年全美最適通勤者城市進行的研究顯示，亞特蘭大 的上下班時段的恐怖通勤狀況，似乎恢復到了疫情 前水平。該地在通勤費力、昂貴、耗時方面排名全美第三差，僅比殿後的芝加哥和休士頓好一些。

Clever的分析取自美國勞工統計局、美國運輸部聯邦公路管理局(U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration)、布魯金斯學會(Brookings Institute)、INRIX、GasBuddy和Walkscore.com等各種資料來源，關注了全美50個人口最多大都會 的交通狀況。

分析的類別包括：單程通勤距離；公共交通分數；年度車輛維護費用及保險費；年度燃料費用；每年因交通而損失的時間等等。

分析師發現，亞特蘭大都會區居民平均將收入的22%用於通勤費用。這相當於每年花費1萬138元，比去年增長8.4%。

根據這項研究，亞特蘭大都會區的平均單程通勤距離為12.8哩。但這些通勤單程平均需要花上32分鐘，相當於每年因擁塞而浪費了74小時在路上。

研究還發現，81%的亞特蘭大人乘坐汽車上下班，但只有2%的人使用大眾運輸。據Clever稱，現今約有13%的亞城都會區居民在家工作，明顯低於全美水平27%。

從總體上看，該分析認為鹽湖城是全美最適合通勤者的城市，每年因交通擁堵而損失的只有12小時，第二位為水牛城。北卡的洛麗則名列最宜通勤城市排名的第三位，每年僅因壅塞損失了14小時。

全美平均來看，單程通勤時間為27分鐘，平均距離為8.8哩；每年因塞車耗費了51小時在路上，每年平均耗費763元在汽油上。

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