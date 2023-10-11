劉廣亞中秋募款 北卡州長現身相挺

300多位民眾和民選官員到場表示支持。(記者王明心／攝影)

北卡 州議員劉廣亞日前在凱瑞普林斯頓(Preston)鄉村俱樂部舉行中秋募款晚宴，為她競選連任做準備，吸引了320多位民眾和20多位民選官員到場，包括從未在州長官邸以外參加華人活動的北卡現任州長庫伯(Roy Cooper)。

晚宴由各式旗袍秀開場。北卡旗袍協會會員們在會長黃莉清的帶領下，身穿華麗傳統和改良旗袍，從大廳階梯冉冉步下，精緻服飾和優雅身姿形成美麗的風景線。

周薇和朱墨軒共同主持晚會，表示當天活動讓大家身處異國還能歡聚共度中秋，一起為社區的繁榮與進步共同努力。他們一一介紹到場貴賓，包括州長、州務卿、國會議員、州議員、市議員、郡專員、主要贊助人等。

首次出現在官邸外華人活動的庫伯表示，劉廣亞是美國夢的化身。她關注保健、教育、環境等議題，同時不忘她來自的文化。他說多元化就是北卡的力量，他以劉廣亞的努力和領導力為傲。

北卡眾議會少數黨領袖Robert Reives引述劉廣亞問他的問題「我能怎麼幫到別人？」，表示美國之所以偉大，就是有願意貢獻心力、幫助別人的人，呼籲大家支持劉廣亞。

來自科羅拉多的贊助人唐寧回憶自己和劉廣亞幾年前在基層組織工作上認識，讚揚她是北卡亞裔 在政壇的開拓者和榜樣，帶領在場者呼喊「Ya Liu加油」。凱瑞市議員Lori Bush說，劉廣亞從該市議會進入州議會是凱瑞的損失，但也是北卡的福氣。

聯邦眾議員 Wiley Nickle說他從劉廣亞競選市議員時的第一次動員會支持至今，另一位聯邦眾議員Deborah Ross說她早看出劉廣亞是一顆崛起的明星，卓越表現已引起國會同事注意。

劉廣亞自豪地展現她在州眾議會的「成績單」，包括擔任民主黨新人聯合主席、北卡亞裔美國人和太平洋島民立法核心小組創始成員，譴責韋恩郡(Wayne)校長的種族主義言論；HB第542號法案的首位主要提案人，以改革HOA法令。

她也是第一位華裔州議員，為亞裔社區發展倡議；HB第619號法案主要發起人，提議將亞裔歷史加到中小學課程中；HB第275號法案的主要發起人，提議DMV材料擴增中文和其他語言；HB第883號法案的主要發起人，設立亞裔美國人遺產委員會，以提升和支持北卡亞裔美國人文化等。