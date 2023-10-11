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萬聖節來了 參加活動安全至上

記者王明心／北卡羅來納州報導
萬聖節將到，商店充滿了節日的道具和糖果。 (記者王明心／攝影)
萬聖節將到，商店充滿了節日的道具和糖果。 (記者王明心／攝影)

萬聖節即將到來，許多家長為孩子準備節日道具和服裝，孩子也興奮地要去討糖和參加活動。三角地區愛培科斯(Apex)市政府特地提醒民眾留意過節安全：

●確保服裝合身。寬鬆的袖子或飄逸的斗篷和裙子如果碰到南瓜燈或蠟燭火焰，可能會絆倒人並著火。

●確保鞋子合腳。大而鬆軟的小丑鞋、成人鞋令人難以行走，可能會讓孩子摔倒。

●確保所有服裝道具都柔軟具彈性。如果跌倒，服裝道具可能會嚴重傷害人。確保劍、刀等由柔性塑膠或橡膠製成。

●確保面罩貼合，並且眼孔能讓戴者看得清楚。面罩不要戴得太寬鬆，它可能會滑落並擋住視線。最好是在臉上畫畫而不是戴面具。

●穿上夜光服裝，展現原創魅力。在服裝上貼一些復古反光膠帶和貼紙，讓服裝變得活潑起來，也讓開車的人能看到。

●玩「不給糖就搗蛋」遊戲時，不要單獨行動。如果未滿13歲，務必與成人一起前往。 年齡較大的孩子應和朋友一起去。

●過馬路前須先停在街角，左看、右看、再左看。不要在停放的汽車之間穿梭，也不要在尚未查看是否有車輛駛來就步入街道。

●玩「不給糖就搗蛋」遊戲時，只挑選包裝好的糖果。入口前，請父母先檢查所有零食確保安全。

萬聖節

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