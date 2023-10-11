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全美最佳小鎮 北卡愛培科斯排12

記者王明心／北卡羅來納州報導
被列為全美最佳小鎮第12名的愛培科斯(Apex)準備了精彩的萬聖節活動。 (Apex市府臉書)
被列為全美最佳小鎮第12名的愛培科斯(Apex)準備了精彩的萬聖節活動。 (Apex市府臉書)

北卡三角地區華人聚居的後起之秀愛培科斯(Apex)日前被列為全美最佳小鎮第12名。萬聖節即將來到，該地也準備了精彩活動，供民眾可共度節日。

信用報告網站WalletHub就45項宜居關鍵指標，對1300多個人口在2萬5000至10萬人之間的全美城市進行比較，指標包括住房成本、學校系統品質、住房擁有率、收入成長和人均餐廳數量。

除了愛培克斯位居12名外，維克郡的Holly Springs、Wake Forest、Morrisville、Fuquay-Varina也都上榜。北卡西部的Asheville是人均咖啡店數量類別的第一名，東部的Jacksonville平均每周工作時間則排名最後一名，即工時最短。

愛培科斯市府為萬聖節準備了一系列有趣的活動，包括：

•女巫之夜(Witches Night Out)：10月27日下午5時至9時愛培科斯市中心將舉辦巫術時刻活動，一些景點將營業至深夜，並提供魔法藥水和咒語折扣。

•驚悚之旅(Tour of Frights)：10月14日至11月1日每晚6時至9時，該鎮一些住家和企業將吊掛萬聖節裝飾，市府會提供遊覽地圖。

•稻草人行列和鬧鬼步道(Scarecrow Row & Haunted Nature Trail)：從10月21至31日，Apex社區公園將展示社區裝飾的稻草人，民眾可於天黑後帶上手電筒，體驗鬧鬼步道。公園將在晚上10時關閉。

•妖精家庭舞會(Goblin's Groove Family Dance)：親子可於28日下午5時至7時至哈雷文化藝術中心(Halle Cultural Arts Center)參加家庭舞會，將有節日遊戲、工藝品、萬聖節把戲、應景飲料和點心等。門票可至：https://shorturl.at/nprIQ購買。

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