亞城台北經文處 喬州水族館慶雙十

南卡州務卿Mark Hammond表示，該州與台灣持續深化經貿與文教合作。(辦事處提供)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前假喬治亞水族館，舉行中華民國 112年國慶酒會，共有美東南區六州政要、領事團成員、產、學等主流人士共計200餘人共襄盛舉。喬治亞水族館內有兩隻來自台灣鯨鯊「玉山」及「太魯閣」，選在此處舉辦，更顯兩地深厚情誼。

當天與會嘉賓還包括南卡 州務卿漢姆德(Mark Hammond)及副州務卿Melissa Dunlap、友邦瓜地馬拉總領事Erwin Roberto Archila及友邦海地等多國官員、喬州 議會台灣連線共同主席Matthew Gambill及Teri Anulewicz、聯邦前衛生部長普萊斯(Tom Price)等。

另有聯邦眾議院台灣連線共同主席Andy Barr、田州聯邦參議員Marsha Blackburn及喬州Raphael Warnock、南卡聯邦眾議員Joe Wilson、東南六州州長及包括喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)、田州州務卿Tre Hargett、肯州州務卿Michael Adams，也紛以賀函或錄影致賀。

晚會邀請喬治亞理工合唱團演唱中華民國及美國國歌，並播放影片，肯定台灣在保育鯨鯊與維護海洋生態的貢獻，以及喬州水族館與台灣海洋大學的成功合作。

國慶酒會上，共有各界人士逾200人共襄盛舉。(記者閻尚恩／攝影) 駐亞特蘭大辦事處王翼龍處長伉儷與美東南區政要舉杯同慶雙十。(辦事處提供)

駐亞城辦事處處長王翼龍表示，今年最大成果首推北卡在台灣設立貿易辦事處，及美東南六州議會台灣連線今年9月籌組共同主席訪台團。該連線自2021年成立，規模達330多位州議員。

王翼龍表示，台灣與美東南各州的貿易進展是台美關係全面化的基石，如台灣「選擇投資美國」電動車團商務考察南北卡，在教育方面，繼肯州後，與阿拉巴馬及南卡簽訂「高等教育合作瞭解備忘錄」，並促成阿州奧本大學(Auburn)成立美國東南區首間「台灣華語文中心」；台灣農訪團也與肯州等多個州政府簽購農產品。 駐亞特蘭大辦事處王翼龍處長伉儷及喬州參議員。後有水族館潛水員手拿「台灣加油」牌子及水中「雙十」合影。(辦事處提供) 國慶酒會賓客在拍立得照相棚合影留念。(辦事處提供)

南卡州務卿漢姆德表示，自1981年南卡與台灣締結姊妹州關係，雙方持續深化經貿與文教合作。他兩度訪台，對台灣民主進展與公民政治參與印象深刻。

喬州水族館永續計畫部門長官Chris Coco表示，兩隻台灣鯨鯊「玉山」及「太魯閣」自2007年運抵亞城後，特別受美國民眾喜愛，成為鎮館之寶。當天館方並在水族箱內排出「雙十」圖案，並由潛水員舉牌「台灣加油」(Cheers Taiwan) 。儀式最後，王翼龍伉儷與東南區政要及領事團上台共同祝酒慶賀。