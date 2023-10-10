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停徵喬州燃油稅 坎普再次延至11/11

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州州長坎普(Brian Kemp)在上周的行政命令中延長了燃油稅停徵期限至11月11日前都將暫停徵收。(美聯社)
喬州州長坎普(Brian Kemp)在上周的行政命令中延長了燃油稅停徵期限至11月11日前都將暫停徵收。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周發布一項行政命令，再度延長了燃油稅停徵期限。汽油每加侖31.2分、柴油每加侖35分的燃油稅至少在11月11日前都將暫停徵收。

去年坎普曾在兩黨廣泛支持下簽署了一項暫停燃油稅的法令。從2022年3月到2023年1月間，坎普前後多達七次延長實施該措施，估計該州在此期間因停徵而損失了17億元收入。

只要立法者下次開會批准，坎普就可以在緊急情況下暫停徵稅。上個月，坎普發布停徵聲明時，指稱高油價是一種「緊急情況」。2022年的燃油稅停徵是在與COVID-19相關的緊急狀態下進行的。

坎普表示，對喬州人的稅收減免有助於他們應對通貨膨脹；儘管大多數經濟學家表示，給消費者更多的錢通常也會增加通膨。

坎普在聲明中表示，將與議會合作一起持續努力，讓錢回到喬州家庭的口袋裡。

喬州應可輕鬆彌補損失的現金，這些現金主要用於道路建設。該州應急帳戶(rainy day account)不僅滿額，而且州帳戶中還有約100億元的額外盈餘現金。喬州今年還可能再出現數十億元的盈餘。

據AAA數據，9日喬州平均無鉛汽油油價為每加侖3.15元，與密西西比州同列全美最低。自坎普停徵燃油稅以來，該州油價下降了至少37分。9日全美平均油價為每加侖3.7元，同期下降了7分。

喬州的汽油價格還包括每加侖18.4分的聯邦燃油稅和每加侖24.4分的聯邦柴油稅。

喬州 油價 喬治亞州

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