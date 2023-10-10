我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

全美首例 喬州藥房將售醫用大麻油

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州將成為全美首個能在一般藥局買到醫用低劑量大麻油(Low THC Oil)的州。(美聯社)
喬州將成為全美首個能在一般藥局買到醫用低劑量大麻油(Low THC Oil)的州。(美聯社)

喬治亞州官員表示，該州很快將成為全美第一個可在獨立藥房(pharmacy)買到醫用的低劑量四氫大麻酚油(Low THC oil)的州。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州藥房委員會(Georgia Board of Pharmacy)上周開始接受申請，近120家藥房同意將提供Botanical Sciences的THC藥物，Botanical Sciences是該州兩家獲許可的生產醫用大麻油公司之一。藥房提交申請後，在董事會批准之前則需先進行檢查，可能需耗時數周。

醫用大麻油需經醫生批准才可提供給病患，用於治療癲癇、末期癌症、帕金森氏症和創傷後壓力症候群等嚴重疾病。此類藥品中的THC含量不得超過5%，這種化合物可讓使用者產生快感。

以往在喬州，要買到醫用大麻油，需經醫師批准下，至經喬州醫用大麻委員會(Georgia Access to Medical Cannabis Commission)許可執照的配業機構取藥。在喬州4月起開設了七家配藥機構(dispensary)後，將此藥物銷售擴大到藥局將可便利更多患者。

未來患者只要出示該州頒發的醫用大麻油登記卡和身分證明，就可以在藥局購買到藥品。

Botanical Sciences稱，未來約90%的喬州人口將可在30分鐘車程內購買到醫用大麻油。

喬州議會先前批准了THC的分銷，作為2019年通過的州法一部分，但制定安全、檢查、許可和分銷法規花了數年時間。州長坎普(Brian Kemp)上個月批准了喬州藥房委員會通過的規定，為該藥銷售的開始開拓了道路。

喬州公衛廳最近披露，它錯誤統計並誇大了登記醫用大麻油患者的數量。目前僅有1萬4000名活躍患者和照護者註冊，遠少於先前通報的5萬人。

喬州藥房委員會副會長、亞特蘭大幾家藥局的老闆馬奎斯(Jonathan Marquess)表示：「喬州一些偏遠地區患者可能需要醫用大麻油，但他們附近可能沒有配藥機構。然而每個社區裡確實都會有藥房藥劑師，可提供此藥及專業建議。」

喬州有400多家獨立藥局，馬奎斯表示，他預計大多數藥局都會對銷售THC感興趣。CVS和Walgreens等全國連鎖藥局則不會銷售該產品。

喬州醫用大麻委員會執行董事特納奇(Andrew Turnage)表示，「這對我們的被許可人，尤其是患者都有幫助，」

「這將使喬州幾乎每個郡都可以買到醫用大麻油。」

喬州 大麻 藥局

上一則

以巴交戰 大華府加強關注宗教團體

延伸閱讀

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
「上班累到哭」跟隨CVS 華格林多間藥局9日起罷工

「上班累到哭」跟隨CVS 華格林多間藥局9日起罷工
藥局旺季面臨藥師荒 買藥、打疫苗避免2時段上門

藥局旺季面臨藥師荒 買藥、打疫苗避免2時段上門
「上班累到哭出來」 華格林跟進CVS 部分藥局9日起罷工

「上班累到哭出來」 華格林跟進CVS 部分藥局9日起罷工

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治