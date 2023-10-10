全美首例 喬州藥房將售醫用大麻油

喬州將成為全美首個能在一般藥局買到醫用低劑量大麻油(Low THC Oil)的州。(美聯社)

喬治亞州官員表示，該州很快將成為全美第一個可在獨立藥房(pharmacy)買到醫用的低劑量四氫大麻 酚油(Low THC oil)的州。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州 藥房委員會(Georgia Board of Pharmacy)上周開始接受申請，近120家藥房同意將提供Botanical Sciences的THC藥物，Botanical Sciences是該州兩家獲許可的生產醫用大麻油公司之一。藥房提交申請後，在董事會批准之前則需先進行檢查，可能需耗時數周。

醫用大麻油需經醫生批准才可提供給病患，用於治療癲癇、末期癌症、帕金森氏症和創傷後壓力症候群等嚴重疾病。此類藥品中的THC含量不得超過5%，這種化合物可讓使用者產生快感。

以往在喬州，要買到醫用大麻油，需經醫師批准下，至經喬州醫用大麻委員會(Georgia Access to Medical Cannabis Commission)許可執照的配業機構取藥。在喬州4月起開設了七家配藥機構(dispensary)後，將此藥物銷售擴大到藥局 將可便利更多患者。

未來患者只要出示該州頒發的醫用大麻油登記卡和身分證明，就可以在藥局購買到藥品。

Botanical Sciences稱，未來約90%的喬州人口將可在30分鐘車程內購買到醫用大麻油。

喬州議會先前批准了THC的分銷，作為2019年通過的州法一部分，但制定安全、檢查、許可和分銷法規花了數年時間。州長坎普(Brian Kemp)上個月批准了喬州藥房委員會通過的規定，為該藥銷售的開始開拓了道路。

喬州公衛廳最近披露，它錯誤統計並誇大了登記醫用大麻油患者的數量。目前僅有1萬4000名活躍患者和照護者註冊，遠少於先前通報的5萬人。

喬州藥房委員會副會長、亞特蘭大幾家藥局的老闆馬奎斯(Jonathan Marquess)表示：「喬州一些偏遠地區患者可能需要醫用大麻油，但他們附近可能沒有配藥機構。然而每個社區裡確實都會有藥房藥劑師，可提供此藥及專業建議。」

喬州有400多家獨立藥局，馬奎斯表示，他預計大多數藥局都會對銷售THC感興趣。CVS和Walgreens等全國連鎖藥局則不會銷售該產品。

喬州醫用大麻委員會執行董事特納奇(Andrew Turnage)表示，「這對我們的被許可人，尤其是患者都有幫助，」

「這將使喬州幾乎每個郡都可以買到醫用大麻油。」