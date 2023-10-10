亞城榮光會 升旗慶雙十

亞特蘭大榮光聯誼會舉行升旗典禮慶雙十。(杜宜臻╱攝影)

為慶祝中華民國 成立112年，亞特蘭大 榮光聯誼會於7日上午在僑教中心舉行雙十國慶升旗典禮及慶祝大會，邀請駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍以及僑教中心主任歐宏偉出席觀禮，並有近200名僑胞參與同慶雙十。

當天在室外舉行升旗儀式，首先由20位海外青年文化大使(FASCA)領唱美國國歌及中華民國國歌，隨後國旗在國旗歌的樂音中冉冉上升，並由榮光會會長朱安生代表全體僑胞向中華民國國旗行禮。禮成後，一行人進入大禮堂進行慶祝大會。

王翼龍致詞時表示，過去幾年參加升旗典禮都遇到陰天，今年天公作美，陽光普照，實在難得。他對出席僑胞獻上感謝，今日能看到僑胞踴躍出席，非常欣慰。他強調，僑胞是中華民國之母，海內海外的中華民國國民應共同合作，為國家未來一起奮鬥。

朱安生說，看到青天白日滿地紅國旗能在海外飄揚以及僑胞們踴躍參與讓升旗典禮圓滿完成，他非常感動。中華民國成立以來一路篳路藍縷，如今成立112年，未來更需要海內外僑胞團結一心，在目前世界局勢詭譎中鞏固中華民國的地位。他呼籲僑胞返國參與2024年1月13日舉行的總統大選，以選票表示愛國之心。

歐宏偉說，感謝榮光會對於所有愛國活動都極力支持，也謝謝僑領們及鄉親一起參與。他也回應僑胞是中華民國之母，鼓勵僑胞回國投資，並呼籲僑胞們在12月4日前完成登記，以回國參與2024年總統大選。

當天到場者還包括僑務委員陸復泰、僑務諮詢委員王祥瑞、何智達、黃美美及多位僑務榮譽職及僑團人士等。參與升旗典禮的FASCA成員們以及亞特蘭大中文學校的學生們也表示，能夠一同為中華民國慶生感到與有榮焉。