喬州飲用水含有害「永久化學物質」 52供水系統中11個受汙染

研究人員在全美約45%的自來水中發現了PFAS。(美聯社)

《亞特蘭大 憲報》(AJC)報導指出，根據美國環境保護署(EPA)新一輪測試發現，「喬治亞州近十幾個系統」中的飲用水含有「永久化學物質」(forever chemicals)。

迄今已測試的52個供水系統中，有11個檢測 顯示受到污染，其中包括克來頓郡(Clayton)、奧斯特爾市(Austell)和卡溫頓市(Covington)。

「永久化學物質」也稱為PFAS，是全氟烷基物質和多氟烷基物質(per- and polyfluoroalkyl substances)的縮寫。AJC的記者Meris Lutz和Stephanie Lamm表示，「近年來，美國各地(包括喬州)發現飲用水系統存在廣泛的PFAS污染。而新的研究表明，這些化學物質的毒性比科學家之前認為的要高，因此EPA發布了健康建議。」

研究表明，PFAS非常普遍，甚至經過處理的水也面臨風險。

「永久化學物質」被用於數百種產品，包括防污和防水織物、不沾鍋和平底鍋、食品容器和化妝品。

「PFAS很堅強，不容易分解，」喬治亞大學(UGA)教授Jack黃表示。

科學家表示，即使是有限的PFAS接觸也會導致包括癌症在內的各種疾病。

正是出於這樣的擔憂，拜登 已要求美國環保署對飲用水中數千種已知PFAS化學物質中的六種進行監管。

Jack黃正在喬治亞大學格里芬(Griffin)的實驗室領導一個團隊，利用聯邦撥款尋找消除PFAS的方法。

該團隊上個月從廢水處理廠收集了樣本，並對它們進行了PFAS檢測。他們並使用各種方法嘗試從樣品中去除PFAS，包括過濾器、化學物質和電擊。

美國地質調查局(USGS)的研究則顯示，在全美自來水中發現了大量PFAS。USGS向全美各地的志工發送了試劑盒，以測試32種PFAS。

「我們在美國約45%的自來水中發現了PFAS，」該局水文學家斯莫林(Kelly Smalling)說。研究表明，在工業活動頻繁的城市地區，PFAS水平呈較高趨勢。

研究人員仍在嘗試確定克來頓郡飲水中發現的PFAS的來源。該郡擁有重要工業，也是其北邊的亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場和前美國陸軍後勤基地Fort Gillem的所在地。「機場位於弗林特河(Flint River)的源頭，該河是克來頓郡的水源之一。」

官員表示，許多PFAS造成的全美用水污染可追溯到「使用含有特殊PFAS的消防泡沫的製造工廠、洩漏的垃圾掩埋場、機場和軍事場所」。