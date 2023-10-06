華人活動中心交接暨敬師晚宴 羅毓君接棒

華人活動中心的前會長及理事們。前排左四起為新董事長羅毓君、僑教中心主任歐宏偉，及甫卸任的董事長邊銓。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大華人 活動中心日前在福臨門餐廳舉行敬師活動暨董事長交接儀式，由邊銓交棒予羅毓君。當天僑教中心主任歐宏偉也頒發獎章及獎狀予服務滿20年的中文學校老師劉佳欣。

僑教中心主任歐宏偉代表僑務委員會，感謝邊銓在服務期間推展該會的業務。邊銓卸任前表示，疫情 期間見面不容易，過去三年華人活動中心許多活動停擺，但亞特蘭大中文學校校務仍然蒸蒸日上，非常感謝校長及全體老師。接任的羅毓君則表示，未來在這個職位上，還希望各方朋友們鼎力相助支持。

歐宏偉也代表僑務委員會委員長徐佳青頒發感謝狀予邊銓，並頒發給羅毓君的賀狀。他也向在座教師致上謝意，並且祝來賓們中秋節快樂。

僑務諮詢委員，同時也曾任華人活動中心董事長王祥瑞也感謝以往董事長，包括呂志全、陸復泰、邊銓、康薇、黃耀文等。他也介紹了新任的董事會成員：包括羅毓君，副會長陳開堯及當天因故未能出席的李本泉；另有三位新任的年輕董事，包括朱嘉欣(George Chu)、吳俊彥(Jerry Wu)及蕭柏恩(Joseph Hsiao)。

由於當天適逢教師節，亞特蘭大中文學校校長戴念華也向該校教師們表達感謝。她說她在2019年接任校長後，2020年便遇到疫情衝擊，對所有老師都是一大挑戰，學校幾乎停擺，但在經過短短一個禮拜後，所有老師都學會線上教學，疫情兩年間線上上課十分順利。疫情後原以為學生會流失，但實際上反而有所增加。而該校2021年轉型成立台灣華語文學習中心，由成立之初僅有一班成人班到現在的四班，在該校學習的外國人也程度越來越好，要感謝所有老師的付出及支持。