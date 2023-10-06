華人活動中心交接暨敬師晚宴 羅毓君接棒
亞特蘭大華人活動中心日前在福臨門餐廳舉行敬師活動暨董事長交接儀式，由邊銓交棒予羅毓君。當天僑教中心主任歐宏偉也頒發獎章及獎狀予服務滿20年的中文學校老師劉佳欣。
僑教中心主任歐宏偉代表僑務委員會，感謝邊銓在服務期間推展該會的業務。邊銓卸任前表示，疫情期間見面不容易，過去三年華人活動中心許多活動停擺，但亞特蘭大中文學校校務仍然蒸蒸日上，非常感謝校長及全體老師。接任的羅毓君則表示，未來在這個職位上，還希望各方朋友們鼎力相助支持。
歐宏偉也代表僑務委員會委員長徐佳青頒發感謝狀予邊銓，並頒發給羅毓君的賀狀。他也向在座教師致上謝意，並且祝來賓們中秋節快樂。
僑務諮詢委員，同時也曾任華人活動中心董事長王祥瑞也感謝以往董事長，包括呂志全、陸復泰、邊銓、康薇、黃耀文等。他也介紹了新任的董事會成員：包括羅毓君，副會長陳開堯及當天因故未能出席的李本泉；另有三位新任的年輕董事，包括朱嘉欣(George Chu)、吳俊彥(Jerry Wu)及蕭柏恩(Joseph Hsiao)。
由於當天適逢教師節，亞特蘭大中文學校校長戴念華也向該校教師們表達感謝。她說她在2019年接任校長後，2020年便遇到疫情衝擊，對所有老師都是一大挑戰，學校幾乎停擺，但在經過短短一個禮拜後，所有老師都學會線上教學，疫情兩年間線上上課十分順利。疫情後原以為學生會流失，但實際上反而有所增加。而該校2021年轉型成立台灣華語文學習中心，由成立之初僅有一班成人班到現在的四班，在該校學習的外國人也程度越來越好，要感謝所有老師的付出及支持。
當天歐宏偉也代表僑委會頒發獎狀、銀質獎章、證書、獎勵金及賀函予服務滿20年的亞特蘭大中文學校老師劉佳欣。
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