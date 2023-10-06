管束罷免喬州檢察官新法禁令申請 法官駁回

富頓郡(Fulton)高等法院法官惠特克(Paige Reese Whitaker)日前駁回了四名地區檢察官提出的禁令申請，要求禁止設立了委員會用以管束和罷免 州檢察官的新法律。這四人提起訴訟欲推翻該委員會，認為其違憲並侵犯了他們的權力。

喬州 的此一新法是共和黨 在全美對其不喜歡的檢察官實施控制的一系列舉措之一。共和黨人猛烈抨擊進步派檢察官，因為一些檢察官所提起的持有毒品案件較少，並尋求縮短刑期，這使共和黨認為民主黨正在縱容罪犯。

喬州的一些共和黨人希望新委員會對富頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)進行紀律處分或免職，因為她提出對前總統川普和其他18人的起訴。但威利斯並非四名訴訟原告之一。

該委員會尚未開始運作，且其規則仍須州最高法院批准。但原告辯稱，檢察官因此已在改變其行為，因為他們擔心受到調查。但惠特克表示，目前還未有證據顯示有人受到該法傷害，「原告並未表明禁令對於防止立即造成且不可挽回的傷害是『至關重要』的」。

惠特克表示，該訴訟不太可能成功。她同意州檢察長卡爾(Chris Carr)辦公室提出的論點，即該法不違反州憲法。

惠特克寫道，法院相信喬州憲法明確授權議會對地區檢察官施加職責，並可創造理由和程序為(管束)或罷免未能履行職責的地區檢察官。

原告表示，他們不會放棄，仍然希望該案進行全面審查，並將把案件提交給州最高法院，以保護檢察獨立。

原告說，法律造成了有利於起訴民眾的偏見，但共和黨的卡爾認為，如果地區檢察官不起訴，他們就違反了就職誓言。

該法律引發了有關檢察自由裁量權的問題。檢察裁量權是美國司法體系的基石，允許檢察官決定尋求何種刑事指控以及判處多重刑罰。喬州法律規定，檢察官不能拒絕起訴整類犯罪，而須逐案決定指控。它適用於地方檢察官和民選檢察官(solicitors general)在喬州的一些郡起訴較低級別的犯罪行為。