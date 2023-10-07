華美銀行任命新首席財務長和風險長

華美銀行總行位於加州，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

華美銀行之控股公司華美銀行集團(East West Bancorp，Inc.，納斯達克股票 代號「EWBC」)宣布兩項高級管理層人事任命。由於現任首席風險長(Chief Risk Officer，簡稱CRO)即將退休，原擔任華美銀行首席財務長(Chief Financial Officer，簡稱 CFO)的Irene Oh將接任執行副總裁(Executive Vice President)兼首席風險長一職，並由Christopher Del Moral-Niles接任首席財務長一職。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)指出，Irene十分瞭解華美銀行的營運情況，不僅能夠勝任這一重要職位，更有能力帶領華美銀行企業風險管理團隊更上一層樓。另外，Christopher Del Moral-Niles是經驗豐富的金融業高階主管，具有全面的金融服務和管理經驗。他在各個金融領域的傑出成就，以及對銀行產業的深入瞭解，將有助於繼續保持卓越的營運表現。

Irene Oh履新後，將繼續作為銀行的高層管理人員，直接向吳建民報告工作。她於2004年加入華美銀行，擔任首席財務長已經超過13年。

Christopher Del Moral-Niles擁有30年的銀行從業經驗。加入華美銀行之前，他曾任聯合銀行(Associated Banc-Corp)首席財務長達十年之久。此外，他曾在第一美國信託基金(First American Trust，簡稱FAF)擔任總裁和企業財務主管(Corporate Treasurer)，還在Union Bank擔任過資深副總裁兼負債管理總監(Director of Liability Management)。在其職業生涯早期，他還曾經在美林(Merrill Lynch)和雷曼兄弟(Lehman Brothers)兩家投資銀行工作過。

吳建民表示，這次人事調整將進一步強化華美銀行管理團隊的廣度和深度。新的管理團隊將持續提升銀行的風險管控能力，促進業務發展。

華美銀行母公司華美銀行集團(EWBC)為上市公司，股票在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)交易。華美銀行為總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，現有總資產685億美元，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州 、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。