書寫飛虎傳奇 楊青分享創作經驗

楊青用英文寫的飛虎三部曲。(記者王明心／攝影)

華裔 作家楊青(Iris Yang)有感於二戰時美國飛虎隊助華抗日的英勇事蹟，自2015年起以此為背景，創作英文小說，如今已出版三本。日前她應凱瑞Glenaire老年社區之邀，分享寫書的心路歷程。

因這些著作，楊青近來年被飛虎紀念聚會和許多圖書館 邀約演講，也接受媒體採訪。但她來美之前對飛虎隊事蹟一無所知。在中國武漢出生的她說，成長環境灌輸她美國人是殘酷的「美國鬼子」、蠻橫「美帝」，從不知二戰中兩國聯手抗戰的事。

直到她來美獲得分子生物學博士並從事研究工作，才對美國有更深認識，也開始接觸飛虎隊事蹟，內心深受感動，但還沒想過要為之寫作。

事實上，她的父母一直很反對孩子寫作。她說祖母是中國第一個留英女碩士，姑媽是留美碩士，兩人都因文采和創作被打成右派，文革間飽受摧殘。在大學任教的父母耳提面命「絕不要當作家」，乖巧的她順服地讀科學，入選CUSBEA優秀生赴美深造，一心只想當科學家，走著和小說創作完全不同的路。

人生走到低谷時，事情出現轉機。在身處婚姻困境時，原本個性害羞膽怯的她，不知如何應付內心失落，只好遵照自助書所說，每天寫下五件正向的事。如此寫了兩年，個性變得開朗勇敢，更學開飛機、獨自開車從北卡到阿拉斯加旅行。寫作能力也被磨練出來，從句子、段落，到短篇故事，並獲發表、得獎，很受鼓舞。

在自我療癒的日子裡，她被飛虎隊的故事深深吸引，閱讀許多資料及報導後，興起為此寫小說的念頭。2018年她獲得兩本書合約，接連發表「飛虎之翼」(Wings of a Flying Tiger)和「飛虎之志」(Will of a Tiger)。寫第一本時非常入戲，常邊寫邊哭，好像與書中人物融為一體。寫完後，因為「好奇他們戰後發生了什麼」，繼續寫第二本，彷彿書中人物有著獨立生命，她只是為之寫出的人。

書籍出版後，她受邀參加飛虎隊紀念聚會。一位飛虎隊員之子說她寫的隊員跳傘後受村民保護的故事就是其父經歷，帶來父親的飛虎隊夾克送她。但因其母一再囑咐要把這件夾克當傳家寶，不可外流，所以他問楊青「妳可以當我的妹妹嗎？」

接受珍貴禮物的楊青感動得當晚便開始寫第三本「飛虎之魂」(Legacy of the Tigers)，描述飛虎精神傳承，圓滿結束第一本書的伏筆。

楊青說，曾有9歲男孩說自己哭著讀完、一位中年男子說必須躲起來讀，免得被太太看到自己淚流滿面、90歲老奶奶一晚上就把書讀完、退休 記者感動得自願幫她潤飾英文稿，以及當天讀者Tim Duffee轉贈珍藏的飛虎隊紀念帽等，這些都好像當年飛虎隊展現的友誼，經由書中人物，在她身上重現。她珍視書所帶來的情誼，也希望飛虎的傳奇精神能繼續流傳。