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梅派傳人魏海敏 演繹京劇傳承創新

記者王明心／北卡羅來納州報導
魏海敏示範梅派表演方式。(記者王明心／攝影)
魏海敏示範梅派表演方式。(記者王明心／攝影)

國際知名京劇表演藝術家、梅派傳人魏海敏日前應杜克大學台灣工作坊與亞太研究中心之邀，以「京劇藝術與創新之路」為題，分享傳承京劇傳統藝術，又力圖突破創新的歷程。當天會場擠滿不同年齡的華洋民眾，沒有座位者有的盤地而坐，有的全程站立，可見大家對京劇的興趣和渴慕。

演講由杜克大學東亞研究所所長周成蔭(Eileen Chow)主持和英語翻譯。魏海敏介紹京劇是中國300多種戲劇中的其中之一，最早起於18世紀的北京，廣受歡迎，是朝廷最熱門的娛樂活動。

京劇結合戲劇、敘事、歌唱、啞劇、舞蹈、雜技、武術。由於傳統社會限制女性拋頭露面，當時京劇由男性扮演所有角色類型，包括文戲和武戲中的生(男性)、旦(女性)、淨(花臉)、丑(喜劇)。

身為梅派傳人，她介紹梅蘭芳因對女性角色的深刻詮釋，重塑了京劇生命。在他的演繹下，女性或優雅或威嚴、或迷人或飄逸、或嬌柔或英勇。他拮取佛經中的手勢，採用古畫中女仕的髮型和頭飾，又將腰帶繫上長裙，展現了理想的女性形象，也因此創出名揚國際、影響京劇甚鉅的梅派風格。

魏海敏和京劇的結緣始於一份廣告。父親雖喜歡京劇，卻未要刻意栽培她，只是無意中看到小海光劇團的招生宣傳，問她的意向。年僅10歲的她想著從此可唱歌跳舞，不用考試，欣然答應。考入後才發現各種基本功的嚴格訓練比考試還辛苦。

但也許是應了師長對她「祖師爺賞飯吃」的稱許和肯定，她把劇校各種學習學得又快又好，13歲便上台擔任女主角，主演穆柯寨的穆桂英，自此成為備受劇校重視的好苗子，之後加入劇團，也成為首席旦角，獲獎無數。

即使備受重用，成名又早，魏海敏說當時台灣京劇不興盛，她對京劇並沒有深刻的思考，直到1982年在香港欣賞梅蘭芳之子梅葆玖的演出，大受震撼，對其典雅細膩的風格驚艷不已，立下要學習梅派藝術的心願。

因當年的兩岸關係，一直到九年後，她才得以前往北京拜師。在這期間，她除在台灣繼續承續傳統京劇外，也有感於京劇逐漸式微沒落，和一群年輕人發起改革京劇的決心，將莎士比亞的「馬克白」改編成「慾望城國」，結合京劇唱作唸打和現代劇場的聲光效果。

台灣解嚴後，她於1991年到北京正式拜梅葆玖為師，成為其首位入門弟子，學習梅派的表現技巧和精髓，此後她的表演神韻及詮釋都深受梅派影響。

除了發揚梅派風格，魏海敏不曾忘記創新京劇的使命。她回憶主演改編自英國女性主義作家伍爾芙(Virginia Woolf)的小說「歐蘭朵」(Orlando)時，以兩小時的獨角戲演繹跨越400年的時空，對京劇是一大挑戰，但也是一次把京劇元素融入現代劇場的珍貴嘗試。

演講當天她示範了傳統京劇的「貴妃醉酒」，和創新京劇「慾望城國」、「樓蘭女」的片段。無論是貴妃醉酒仍顯貴氣的神態、以甩裙表現敖叔征夫人的深沉心機、將蒙古民歌改為京劇唱腔的美感，都讓觀眾如痴如醉，不願離去。

魏海敏今年獲亞洲文化協會台灣基金會獎助，來美到13個大學巡迴演講。她說文化和人性是相通的，她希望能藉由分享，使更多人認識並喜愛京劇，讓這個傳統藝術存續更展現新生命。

杜克亞太研究中心不定期舉行藝文演講，詳情可上網：https://asianpacific.duke.edu/。台灣研究工作坊的下一場讀書會將在11月3日舉行，主題是原住民文學。

梅派傳人魏海敏(二排中蘭花指者)到杜克大學分享京劇，會場擠滿觀眾。(記者王明心／...
梅派傳人魏海敏(二排中蘭花指者)到杜克大學分享京劇，會場擠滿觀眾。(記者王明心／攝影)
梅派傳人魏海敏到杜克大學分享京劇(右)，東亞研究所所長周成蔭主持與翻譯。(記者王...
梅派傳人魏海敏到杜克大學分享京劇(右)，東亞研究所所長周成蔭主持與翻譯。(記者王明心／攝影)
觀眾涵蓋男女老少，會後獻花、要求合影和簽名，久久不散。(記者王明心／攝影)
觀眾涵蓋男女老少，會後獻花、要求合影和簽名，久久不散。(記者王明心／攝影)

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