亞城戲社中秋晚會好戲連台 觀眾陶醉

當天晚會演出人員。(何佩君／攝影)

亞城戲社(Atlanda Drama Club)日前於喬治亞州 杜魯斯市(Duluth)的Red Clay劇院舉辦中秋晚會，活動在孫德華，Kate Liu和李曉松三位主持人中英文介紹中展開，社長吳依娜向現場觀眾獻上中秋節日的祝福。

表演在仙氣飄飄的「雲仙飛渡」中揭開了序幕。之後的琵琶演奏除了「太湖美」外，更別出心裁奏出了美國民謠「Oh Susanna」，讓觀眾直呼聽覺上有全新感受。

京劇演出「鎖麟囊」。(何佩君／攝影)

京劇 演出包括了「鎖麟囊」，「野豬林」，「楊門女將」等大家耳熟能詳的京劇片段。

越劇「梁祝」中所擷取的「草橋結拜」和「山河戀」甚受觀眾喜愛。「長生殿」則以崑曲形式呈現，大獲好評。

寮國鳥神舞演出。(何佩君／攝影)

而話劇「重生」，則以詼諧的方式，呈現了在美華人於疫情 中所面對的困境，並以堅韌的心迎向新生，令在場觀眾感同身受。

東方之聲合唱團的男聲四重唱演出「當你老了」與「南屏晚鐘」，觀眾聽得如癡如醉，安可聲不絕於耳。

印度舞蹈「Mahakali的贊歌」。(何佩君／攝影)

接近尾聲時，由胡麗萍上陣演出的「探谷」則表現出楊門女將中刀馬旦的英姿，將節目推向高峰。

京劇演出「野豬林」。(何佩君／攝影)

除戲曲表演外，節目還包含了許多多元化演出，包括彩帶舞，京劇多人聯唱，新疆舞蹈「美麗姑娘」，印度舞蹈「Mahakali的贊歌」，韓國鼓舞以及寮國鳥神舞等。

一位青少年表示，很高興能看到許多代表中華文化和其他民族的精采演出，她的內心非常感動，希望明年能有機會再次觀看演出。(何佩君)