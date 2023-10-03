南卡大吳克研究中心 辦台灣半導體研討會

「台灣半導體與全球安全」研討會。圖為南卡州務卿Mark Hammond致詞。(駐亞城辦事處提供)

由於台灣在全球半導體供應鏈安全的關鍵角色備受關注，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處與南卡 羅萊納大學吳克研究中心(Walker Institute of International and Area Studies)，日前在該校會議中心共同舉辦研討會，邀請「晶片戰爭」作者Chris Miller、華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute)執行長蕭良其、南卡大學國際商業學院教授Andrew Spicer、台灣半導體研究中心主任侯拓宏4位講者主講，現場及視訊參與人數超過150人。

當天包括南卡州務卿Mark Hammond、商務廳長Harry Lightsey、州參議員Katrina Shealy、州眾議員 Micah Caskey、瓜地馬拉總領事Jorge Archila、多位聯邦參眾議員的選區主任等也參與活動。

駐亞城辦事處處長王翼龍致詞。(駐亞城辦事處提供)

駐亞處處長王翼龍表示，台灣深知國防、結盟和區域合作的決策至關重要，將努力確保半導體產業穩定、安全和持續成長。

美國知名智庫南卡大學吳克研究中心舉辦「台灣半導體與全球安全」研討會。(駐亞城辦事處提供)

Chris Miller強調台積電 雖開始前往美國、日本及德國設廠分散產能，惟占比仍小，美台仍需緊密合作因應變局；蕭良其呼籲儘速簽署美台「雙邊投資保障協定」(BIA)及「避免雙重課稅協定」(ADTA)，預擬足以嚇阻中國侵台的制裁方案，持續推動有利台灣國際參與的「全球合作暨訓練架構」(GCTF)，持續討論避免中國侵台的策略，並將台灣納入全球網路安全機制；Andrew Spicer則分析在俄烏戰爭及美中對抗的外在環境下，台灣半導體技術已成為該產業之咽喉要塞；侯拓宏透過視訊介紹台灣半導體的發展歷程與產官學界人才的投入，在目前半導體人才極度短缺之情況下，台灣半導體將持續保持全球競爭力，並朝AI及IC設計領域擴展。