政府關門 喬州14萬聯邦雇員受影響

聯邦政府若關門，將影響到喬州14萬聯邦雇員及180億聯邦資金。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)

由於國會兩院尚未能達成協議，資金很可能於30日耗盡，導致聯邦政府 關門，屆時將影響喬治亞州超過14萬名軍事和文職聯邦雇員，數百萬居民依賴的聯邦計畫也受波及，此外，支付該州各項服務費用的180億聯邦資金也岌岌可危。

除非國會能在最後一刻提出解決方案，否則大多數政府機構非必要人員將從10月2日開始被迫放假。如果關門持續，依賴聯邦財政援助的服務可能減少至零。

喬州 有12個軍事基地和設施。根據《Governing》雜誌報導，該州約有7萬名現役軍人。

武裝部隊可能被認為不可少，這意味著他們將繼續工作，但在此期間將不會獲得報酬。機場空中交通管制員和運輸安全管理局(TSA)人員、聯邦調查局和緝毒局(DEA)等執法機構官員，以及疾病管制與預防中心(CDC)等的醫學研究人員也將留任。

然而，政府的文職人員和承包商可能會被強制休假。CDC表示，近60%的員工可能會被迫回家，剩下的則負責維持基本職能的運作。

人力縮減可能影響各層面，包括申請護照更難時間更長，撥打政府機構客服熱線等待時間更長。

喬州11個國家公園也可能受到影響。雖然某些區域可能仍然開放，但設施、導覽甚至值班護林員可能受限。封閉式建築可能上鎖，例如卡特總統圖書館(Jimmy Carter Presidential Library)和金恩博士歷史公園(Martin Luther King Jr. National Historical Park)的自由廳(Freedom Hall)。

社會安全和退伍軍人殘疾檢查應不受影響。只要問題能在幾周內解決，聯邦法院和醫療補助、醫療保險和食品援助等安全網計畫的資金也應沒問題。

但其他計畫可能很快受到波及。例如白宮估計近700萬人所依賴的婦女、嬰兒和兒童特殊補充營養計畫(也稱為WIC)可能會失去購買特定食品及蔬果代金券的資金，其中將影響喬州約22萬1000人。聯邦農業部表示，如政府關閉，該計畫可能僅能維持幾天。

喬州負責預算和會計辦公室的負責人上周表示，一些透過聯邦資金支付工資的州雇員可能會在此一期間被迫休假一些州府提供的服務速度可能會受影響。

今年喬州將在各類服務上花費約180億元，包括教育 、研究、執法和公衛保健等，均來自聯邦。該州財政年度從7月1日開始，大部分聯邦資金已經分配。

數以千計的州政府雇員工資至少部分透過聯邦撥款和其他支出支付。目前尚不清楚其中有多少人將受影響或將被迫休假。

喬州在過去幾年擁有巨額盈餘，並擁有數十億儲備金，但它不會向各機構提供資金來彌補聯邦資金的暫時損失。

MARTA和喬州交通廳的州及地方官員表示，短暫關閉對喬州政府影響極微。但這種情況可能會在數周或數月內改變。

喬州教育廳表示，雖然一些K-12公共教育計畫由聯邦政府資助，但對該州學校影響應該「很小」。該部門能繼續使用先前撥款的聯邦資金，包括COVID-19救濟資金。學校供餐計畫也將繼續。