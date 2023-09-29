我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

美國味全兒童繪畫賽 11/8截止收件

【紐約訊】
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，將於11月8日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，將於11月8日截稿。(主辦方提供)

世界日報攜手美國味全公司(Wei-Chuan USA)打造一年一度兒童繪畫比賽，邀請所有家庭、學齡兒童、青少年參加，透過繪畫展現孩子對於家庭的特別情感，本屆主題為「我家的神奇廚房 My Magical Kitchen at Home」將廚房轉化為令人驚奇的冒險場所。孩子們可以描繪出食材變身魔法和色彩繽紛的料理，並探索自己的創造力與家庭互動的美好時刻。同時鼓勵家庭共享烹飪經驗，增進親子時光。

本屆比賽分為五個年齡組：6-7歲組、8-9歲組、10-11歲組、12-13歲組、14-16歲組。主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿系統，詳情請參閱官網：weichuan.wjwebsite.com。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料，包括姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別，並於11月8日前寄到紐約世界日報活動組，地址是141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357。如需退回畫作，請自行提供郵票和回郵信封。

主辦方除了提供優勝獎金和獎狀以外，還將頒發精美獎牌一座給每個組別前三名。幼童組和高童組的前三名將獲得200元、150元和100元的獎金，佳作獎金為60元。今年還新增「人氣獎」投票，凡投稿並通過初選者將自動入圍人氣獎選拔，不分年齡。入圍人氣獎選拔之作品將預計11月15日(周三)開始投票，投票請至World Journal美國味全兒童繪畫比賽Facebook粉絲專頁欣賞入圍作品。

投稿的截止日期是11月8日(周三)，評選結果和獲獎作品將於12月在世界日報和活動官網公布。如需更多詳情，請參閱活動網站：weichuan.wjwebsite.com，或撥打電話718-746-8889分機213或214。

立即掃碼報名比賽，通過初選之作品將入圍「人氣獎選拔」，按讚追蹤粉絲團取得最新活動...
立即掃碼報名比賽，通過初選之作品將入圍「人氣獎選拔」，按讚追蹤粉絲團取得最新活動消息。(主辦方提供)

投票 入圍 世界日報

上一則

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你過去這些紀錄

下一則

醫師藥師合謀 詐騙醫療補助1.7億

延伸閱讀

華爾街日報：美中為拜習會鋪路 推動高層官方交流

華爾街日報：美中為拜習會鋪路 推動高層官方交流
布林肯：中國盼成主導力量 台灣危機會危及全球經濟

布林肯：中國盼成主導力量 台灣危機會危及全球經濟
美大兵闖北韓獲釋 抵達德州軍事基地接受醫療檢查

美大兵闖北韓獲釋 抵達德州軍事基地接受醫療檢查
前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

前史坦普信評主席：相較2011年 目前經濟更弱

熱門新聞

維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了