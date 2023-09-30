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亞太老齡中心鼓勵大眾接種新冠疫苗

亞特蘭大訊

又到了秋冬流感和新冠病毒COVID-19流行的季節，國家亞太老齡化中心((NAPCA)作為一個致力於改善亞裔美國年長者及其家人的生活品質的非營利組織，特別針對接種預防新冠病毒疫苗的問題，提出下列說明：

問題1： 我去年已經接種了更新的二價新冠疫苗，今年還需要接種嗎？

與流感病毒一樣，新冠病毒隨著時間的推移而變化。自2022年9月舊的二價疫苗與目前流行的新冠毒株不再匹配。針對目前流行變種的新疫苗已於2023年9月11日獲得FDA批准，為人們提供更好的防護，並於年9月下旬開始投入使用。

問題2：每個人都需要接種新的新冠疫苗嗎？

CDC建議年齡在6個月及以上的人士接種更新的新冠疫苗，以防止今年秋冬新冠病毒帶來的潛在嚴重後果。每年接種疫苗是預防重症住院的最佳方法。最易因新冠患重症的人一般在65歲以上，或患有哮喘、糖尿病或心肺疾病等。對於18歲以下的人來說，住院的風險很低。但如果年齡在65至74歲間，這個風險要高出36倍。年齡越大，風險越高。因此，如果您超過65歲或有基礎疾病，接種最新的疫苗尤為重要。請注意，年輕人接種疫苗不僅是為了自己，也是為了保護與他們相處的年長者。

問題3：如果我感染了新冠並已經康復，我還需要接種疫苗嗎？

康復後接種新冠疫苗可提供對該病毒的額外防護。您可以考慮在症狀開始後，或恢復陰性後(如您無症狀)至少三個月再接種疫苗。在康復後未接種疫苗的人比那些在康復後接種疫苗的人更有可能再次感染新冠。

問題4：接種流感疫苗或其他疫苗後，我需要等一段時間再接種新冠疫苗嗎？

新冠疫苗接種和其他疫苗接種之間沒有建議的等待期。您可以同時接種新冠疫苗和其他疫苗，包括流感疫苗。接種單一疫苗或與其他疫苗一起接種時所出現的副作用通常是相同的。有關您個人應如何安排疫苗接種，請諮詢您的醫生。

問題5：我的醫療保險是否涵蓋流感和新冠疫苗？如果我沒有醫療保險怎麼辦？

是的，Medicare(紅藍卡)B部分和大多數州的Medicaid(白卡)都可以支援免費接種流感和新冠疫苗。所有健康保險市場計畫和大多數私人保險計畫也都涵蓋這些疫苗，當疫苗由網路內的醫生提供時，無需自付費用。

沒有健康保險或健康計畫不覆蓋費用的人可以從他們當地的衛生中心、州、地方、部落或領土衛生部門以及參與CDC的Bridge Access Program的藥店獲得免費疫苗。您所在州的衛生部門也可以告訴您去哪裡獲取免費和低成本的疫苗，包括社區中心、學校和宗教中心。

NAPCA年長者幫助中心可以通過以下方式聯繫：電話留言：1-800-683-7427(普通話)，1-800-582-4218(廣東話)，1-800-336-2722(英語)，電子郵件：[email protected]，郵寄：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。

流感疫苗 醫療保險 CDC

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