亞城台鄉會 烘肉慶中秋

「2023亞特蘭大同鄉會中秋烘肉活動」吸引了將近120名僑胞共襄盛舉。(杜宜臻／攝影)

9月29日是一年一度的中秋節。亞特蘭大 台灣同鄉會日前提前於Jones Bridge Park舉辦「2023亞特蘭大同鄉會中秋烘肉活動」，以台灣中秋烤肉歡慶佳節，活動還提供月餅及許多台灣傳統小吃，吸引近120位僑胞共襄勝舉，熱鬧的氣氛讓大家直呼好像在台灣過中秋。

台鄉會會長簡介昱表示，在台灣，中秋節除了吃月餅、賞月，大家都會烤肉慶祝，為了讓亞特蘭大的僑胞有機會重溫烤肉傳統，並讓僑胞們聯絡感情，也希望藉此活動也讓台僑下一代或美國朋友來認識台灣傳統文化。亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉也出席共襄勝舉，提前祝賀大家中秋佳節愉快。

台鄉會當天準備了台灣中秋烤肉常見的豬肉片、豬血糕、台灣香腸，還有台灣泡菜，麵線羹，以及現場製作的紅豆餅，另外還準備了由台灣來的月餅分享。美食之外還有現場捏麵人教學以及猜謎活動。

捏麵人老師陽以琳為小朋友帶來應景的玉兔製作教學，生動活潑的課程吸引了近20多個小朋友報名。楊以琳表示，希望藉由捏玉兔讓小朋友們了解中秋傳統故事。四歲小朋友黃義森開心展示成品，直說「捏麵人真好玩。」

活動當天還有不少台灣留學生 參加，更有遠從達拉斯來的台僑共襄盛舉。大家表示，能夠在異鄉吃到台灣中秋烤肉及月餅，還可以看到很多鄉親非常開心。