北卡凱瑞入室盜竊 2華商受害

歹徒將車子倒退，毀壞SweeTea Boba的前門，再入室竊盜。(SweeTea提供)

一向治安良好的北卡凱瑞(Cary)，24日清晨發生一系列入室盜竊案，凱瑞大道(Cary Parkway)上至少有四家商店被侵入，其中兩家是華商。

當日清晨，以Fresh Market超市為主要租戶的購物中心內，有兩家華人 商家被入侵盜竊。其中中式快餐店Chinese #1前門被損壞。

根據WRAL電視台報導，業主表示他們因顧及入侵竊盜風險，本來就不用現金交易，所以沒有現金損失，但修護損壞預估要花上1500元。該店隔天關門，電話無人接聽，因此無法獲得更多信息。

在同一個購物中心的波霸奶茶和剉冰店SweeTea Boba也是前門遭擊破，竊賊拿走收銀機裡的現金。業主許惠玲說歹徒以倒車方式撞壞前門，引發警報系統大響。竊賊隨即迅速拿走收銀機裡約700、800元。雖然警察收到警報器警訊後幾分鐘後就抵達，但歹徒已經逃逸。

許惠玲說，危機無法預料，很慶幸此次事件沒有造成任何人身傷害。他們先用一塊和商店裝潢相配的粉紅色木板修復店門，繼續營業，同時為了員工和客戶安全，暫時只接受信用卡 和Apple Pay、Google Pay、Android Pay等支付方式，不接受現金付款，直到另行通知。業主對此不便對顧客致歉，也希望大家繼續支持。

在店裡吃冰的兩個高中生說，他們知道商店昨天被歹徒入侵，但並不會因為竊案受影響到店裡品嘗美食。

很喜歡中華文化和食物，曾在中文學校上過幾年中文的Anais Mocanu說，凱瑞一直給人一種舒適溫暖的小鎮感覺，沒想到會發生這種事。Ezra Cohen在同一個購物中心的漢堡店工讀，納悶為什麼歹徒挑上華人開的店？有客人聽聞商店被入侵，在鄰里網站Next Door上呼籲大家前往消費表示支持。