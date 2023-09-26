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喬州谷內郡擬增稅 擴大交通建設

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
谷內郡官員表示，擬在2024年要求選民批准增加交通稅。(谷內郡網站)
谷內郡官員表示，擬在2024年要求選民批准增加交通稅。(谷內郡網站)

喬治亞州第二大郡—谷內郡(Gwinnett)的官員，可能會在2024年要求選民支持通過提高銷售稅以作為交通經費，不過，該郡不會尋求加入亞特蘭大都會快速交通管理局(MARTA)。

谷內郡官員告訴《亞特蘭大憲報》(AJC)，他們可能會在2024年11月選舉時要求選民批准在現行的銷售稅外，再提高收取1分錢，以作為擴大該郡交通建設的經費來源。

這個位於亞特蘭大北郊的郡擁有近百萬居民，該郡運營的公車系統周日不運行，郡內的某些地區也不在提供服務範圍之內。

MARTA在1960年代成立時，谷內郡和卡布郡(Cobb)都曾被設想成為其中的一部分，但兩郡的選民和領導一再拒絕參與。2019年和2020年，谷內郡加入MARTA的兩次早期投票均以失敗告終。

「他們投票反對MARTA，」谷內郡委員顧嘉銘(Ben Ku)說，「(我們現在的)這個(提案)沒有包括任何MARTA的計畫。」

郡官員表示，隨著時間的推移，所增加的銷售稅將產生170億元的收入。大部分資金將用於雇用新員工和支付營運成本，儘管它也將用於支付新的巴士和車站的費用。

它將創建一個從MARTA鐵路系統東北末端的多若維爾站(Doraville)到勞倫斯維爾(Lawrenceville)的快速公車系統。到2033年，該郡的按需微交通(on-demand microtransit)服務將擴展到全郡範圍。微交通將提供目前缺乏的周日服務。該計畫還將重新設計現有的公車路線，增加公車班次，並在交通號誌路口給予公車優先權。

該郡還將提供前往亞特蘭大機場的廂型車，將更多巴士路線連接到MARTA鐵路系統的兩端，並提供幾條通往鄰近郡的路線。

定於本周進行的投票將把該計畫送交亞特蘭大地區交通運輸管理局(Atlanta-Region Transit Link Authority)審查，該機構控制著當地交通項目的聯邦資金並提供州監督。谷內郡委員會可能會在明年投票，將銷售稅提案放在11月的投票中。

交通資本項目總監托馬斯(China Thomas)表示，該提案還將大幅增加固定路線公車站步行範圍內的居民和就業機會的比率。

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