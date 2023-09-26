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喬州羅市破獲人口販運 3亞裔被捕

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
遭逮捕的三人：41歲的Yan Lin(左起)、56歲的Wei Cheng Huang，和36歲的Lin Chen。(羅斯威爾警察局)
遭逮捕的三人：41歲的Yan Lin(左起)、56歲的Wei Cheng Huang，和36歲的Lin Chen。(羅斯威爾警察局)

喬治亞州羅斯威爾(Roswell)警察局稱，破獲在富頓郡(Fulton)北部和亞特蘭大都會區多家按摩店經營的人口販運網絡，並已逮捕了三位涉案的「高級」管理人員，另有20位受害婦女獲救。

41歲的林顏(Yan Lin，以下均為音譯)、56歲的黃偉正(Wei Cheng Huang)，和36歲的陳林(Lin Chen)將面臨敲詐勒索、性販賣和販運勞工的指控。

「販賣人口是令人髮指的罪行。它常常隱藏在眾目睽睽之下。就在我們的社區，就在看似合法的生意背後，」富頓郡副地方檢察官溫弗瑞 (Earnell Winfrey)說。

2022年5月，羅斯威爾市議會通過了一項修訂法令，加強對按摩店和水療中心的監管。該市警察局的特別調查部門(SIS)隨後在當地水療中心開展了大量臥底行動。在調查後，發現了一個廣泛的人口販運和賣淫網絡，至少橫跨六個水療中心。

9月20日，70多名警官和調查人員同時在羅斯威爾、瓊斯溪(Johns Creek)、沙泉市(Sandy Springs)和亞特蘭大的十個地點發出搜查和逮捕令，包括了六個按摩院及四處住宅，其中包括：羅斯威爾的Alpha Massage、Ease Massage、Enjoy Massage、Iris Massage；沙泉市的Barefoot Massage，及亞特蘭大的Rose Massage。

羅斯威爾市長威爾遜(Kurt Wilson)在聲明中表示：「這項調查是實現我們消除按摩院和水療中心內非法活動、制止人口販運並使羅斯威爾成為全美第一家庭社區目標的關鍵一步。」

富頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)在宣布逮捕的記者會上表示，「我多次說過，我們的首要任務實際上是幫派暴力和人口販運，不幸的是，我們知道這兩者實際上在當今時代是結合在一起的，」她說。

警察局長康羅伊(James Conroy)表示，這次行動是該地區規模最大的此類行動之一，標誌著警方在持續努力打擊人口販運的一個重要里程碑。

除了逮捕三人之外，獲救的20名婦女目前正接受來自富頓郡地方檢察官辦公室以及當地反人口販賣組織Out of Darkness的輔導及協助。

目前此案調查仍在進行中，警方預計將會有更多指控和逮捕。民眾若有線索，請透過：[email protected]或(770)640-4455聯繫探員Fields。匿名資訊可透過亞特蘭大滅罪熱線：(404)577-8477，或上網：www.StopCrimeATL.org提供。

亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)表示，近年來全美的人口販運報告有所增加，尤其是在亞特蘭大等城市，地下性販運每年帶來約3億元的收入。

亞特蘭大 大都會 喬治亞州

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