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美東南中華學人會研討 莊人祥談台灣防疫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美東南區中華學人協會2023年國際學術研討會上，與會會員、講員及貴賓合影。(協會提供)
美東南區中華學人協會2023年國際學術研討會上，與會會員、講員及貴賓合影。(協會提供)

美東南區中華學人協會(CAPASUS)2023年國際學術研討會於9月15日至17日在喬治亞州杜魯斯市(Duluth)的Sonesta Gwinnett Place Atlanta舉行，三天吸引共約139人參與。台灣衛生福利部疾病管制署署長莊人祥也在活動中，針對台灣防疫經驗做主題演講。

陳美蘭會長(右二起)、莊人祥署長、以及楊琇雅組長與演講者合影。(記者林昱瑄／攝影...
陳美蘭會長(右二起)、莊人祥署長、以及楊琇雅組長與演講者合影。(記者林昱瑄／攝影)

會長陳美蘭感謝各方對於學人協會的持續支持及贊助。她說，本屆國際學術研討會以「人工智能，精準醫療，科技防疫與健康高齡化」為題，邀請到多位台、美專家學者到場分享寶貴經驗。

陳美蘭(右)將美東南區中華學人協會的印信交予新會長李偉欽。(記者林昱瑄／攝影)
陳美蘭(右)將美東南區中華學人協會的印信交予新會長李偉欽。(記者林昱瑄／攝影)

該研討會的共同主辦單位台灣駐美代表處科技組，當天組長楊琇雅與會致詞表示，將持續與學人協會密切合作，在美東南地區串聯專家及學者，建立起一個交換意見與經驗的平台。她也說，該組服務地區涵蓋全美11州，包括華府，未來將持續努力，運用新科技，建立與多方單位合作，以應對近年來遇到的眾多挑戰，包括通貨膨脹、氣候變遷、疫情等。

會長陳美蘭(左)頒發感謝狀予台灣疾管署署長莊人祥(中)。右為駐美代表處科技組組長...
會長陳美蘭(左)頒發感謝狀予台灣疾管署署長莊人祥(中)。右為駐美代表處科技組組長楊琇雅。(記者林昱瑄／攝影)

莊人祥在演講中，分享台灣防疫策略的三階段：

第一階段(2019年12月至2021年2月)：在缺乏抗病毒藥物和疫苗的情況下，採取邊境管制等非藥物干預措施，以阻斷傳播，防止病毒進入社區。

第二階段(2021年3月至2022年3月)：隨著疫苗的出現，啟動國家免疫計畫，提高全國疫苗覆蓋率。

第三階段(2022年4月至2023年4月)：隨著死亡率降低，大多無症狀且死亡率降低，管控措施逐步放鬆，與病毒共存。

莊人祥也分享了台灣成為全球防疫典範的各項數據。台灣在2021年的經濟成長率仍維持6.57%，為亞洲最高；政府撥款用於COVID-19經濟緩解措施的防疫紓困預算為8400億，與他國相較起來為最低；在2020年維持了連續253天無境內案例；最高等級(第三級)的防疫警戒措施也僅維持了70天，為全球最短。

陳美蘭會長(右)獲頒傑出領導獎(Outstanding Leadership A...
陳美蘭會長(右)獲頒傑出領導獎(Outstanding Leadership Award)。左為李偉欽。(協會提供)

今年的研討會還邀請到了包括美國疾病控制預防中心(CDC)副主任Dr. L. Clifford McDonald，分享如何應用科技在流行病預防控制；另外其他探討主題也包含如何應用人工智能、精準醫療以及全人照護(holistic care)等方面維護高齡健康，還有針對青年學子職涯發展進行交流與討論。

協會在晚宴中頒發終生成就獎給何智達醫師，陳美蘭獲傑出領導獎。當天也進行會長交接，由陳美蘭將印信交由新任會長、北卡Wake Forest大學政治系的李偉欽教授。

會長陳美蘭(前排左五)與中華學人協會全體幹部一起合影。(協會提供)
會長陳美蘭(前排左五)與中華學人協會全體幹部一起合影。(協會提供)
何智達醫師(左)獲頒終生成就獎(Lifetime Achievement Awa...
何智達醫師(左)獲頒終生成就獎(Lifetime Achievement Award)。右為陳美蘭。(協會提供)
陳美蘭會長(右二起)、莊人祥署長、楊琇雅組長與演講者及貴賓合影。(記者林昱瑄／攝...
陳美蘭會長(右二起)、莊人祥署長、楊琇雅組長與演講者及貴賓合影。(記者林昱瑄／攝影)
莊人祥分享台灣防疫經驗與成果。左為謝文儒。(記者林昱瑄／攝影)
莊人祥分享台灣防疫經驗與成果。左為謝文儒。(記者林昱瑄／攝影)

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